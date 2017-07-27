После статьи «Фонтанки» Полтавченко поручил проверить спортивные госзакупки на 100 млн

Об этом 27 июля рассказал пресс-секретарь градоначальника Андрей Кибитов, когда «Фонтанка» спросила у него, предполагается ли реакция городской администрации на статью, в которой рассказывалось о странностях в осуществлении госзакупок химических реактивов для обслуживания бассейнов по цене, в несколько раз превышающей рыночную. Общая сумма подозрительных контрактов превысила 100 миллионов рублей.

В 2014—2016 годах Дирекция заключала госконтракты на поставку химических реагентов для обслуживания 18 бассейнов с одной и и той же фирмой — ООО «НПО «Химпром». Цена при этом превышала рыночную более, чем в семь раз. В июле 2017 года Дирекция объявила очередной конкурс на 34 миллиона рублей. По его условиям, стоимость одного килограмма жидкого гипохлорита натрия (реагент для обеззараживания воды) предусмотрена в 194 рубля 59 копеек при рыночной цене около 26 рублей.