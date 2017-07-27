В Волгограде открыт аукцион на закупку трамваев, экономящих электроэнергию
В вагонах будут установлены двусторонние двери и доступен
В вагонах будут установлены двусторонние двери и доступен
В Волгограде открыта подача заявок на участие в электронном аукционе на предоставление в лизинг 10 скоростных трамвайных вагонов для МУП «Метроэлектротранс».
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, муниципалитет собирается закупить вагоны с двусторонним расположением дверей, предназначенные для следования как по наземным, так и по тоннельным участкам маршрута. «Новые трамваи должны быть экономичными в обслуживании и оснащены электронной системой управления, позволяющей экономить электроэнергию», — добавили в городской администрации.
Расход электроэнергии, а также пробег и состояние работы отдельных систем вагона водители смогут видеть при помощи установленного в кабине сенсорного дисплея.
Покрытие кузова будет шумопоглощающим и теплоизоляционным. Окна трамваев сделают тонированными для защиты от солнечных лучей. В зимнее время за обогрев воздуха в салоне будут отвечать системы отопления.
«Партию новых вагонов, которые поступят в Волгоград до конца 2017 года, оснастят модулями для подключения к ГЛОНАС и предусмотрят возможность установки роутера беспроводной сети Wi-Fi», — добавили в мэрии.