В Волгограде открыт аукцион на закупку трамваев, экономящих электроэнергию

В Волгограде открыта подача заявок на участие в электронном аукционе на предоставление в лизинг 10 скоростных трамвайных вагонов для МУП «Метроэлектротранс».

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, муниципалитет собирается закупить вагоны с двусторонним расположением дверей, предназначенные для следования как по наземным, так и по тоннельным участкам маршрута. «Новые трамваи должны быть экономичными в обслуживании и оснащены электронной системой управления, позволяющей экономить электроэнергию», — добавили в городской администрации.

Расход электроэнергии, а также пробег и состояние работы отдельных систем вагона водители смогут видеть при помощи установленного в кабине сенсорного дисплея.

Кроме того, трамвай должен быть оснащен шестью камерами: двумя снаружи вагона рядом с боковыми зеркалами, одной в кабине водителя и не менее тремя в салоне.

Покрытие кузова будет шумопоглощающим и теплоизоляционным. Окна трамваев сделают тонированными для защиты от солнечных лучей. В зимнее время за обогрев воздуха в салоне будут отвечать системы отопления.