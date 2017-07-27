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18:21 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

30-миллионный грант получила Волгоградская область для поддержки детей-инвалидов

30-миллионный грант получила Волгоградская область для поддержки детей-инвалидов.

Федеральным фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выделил Волгоградской области порядка 30 миллионов рублей на реализацию мер комплексной поддержки детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и с расстройством аутистического спектра, сообщили ВДТВ в областной администрации.

Выделенные фондом средства должны быть направлены на развитие эффективных практик предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и на развитие эффективных практик по оказанию комплексной помощи детям группы риска с признаками расстройства аутистического спектра и с расстройством аутистического спектра. Реализация этих мер позволит создать на территории всех районов Волгоградской области достойные условия для помощи детям и их семьям.

Учитывая, что проблема профилактики аутизма носит межведомственный характер, в реализации данных мероприятий принимают участие комитеты здравоохранения, социального обслуживания, образования и их подведомственные учреждения. Также будут привлечены специалисты автономной некоммерческой организации «Центр психолого-педагогической поддержки семьи «Крылатые качели».

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