30-миллионный грант получила Волгоградская область для поддержки детей-инвалидов.

Федеральным фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выделил Волгоградской области порядка 30 миллионов рублей на реализацию мер комплексной поддержки детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и с расстройством аутистического спектра, сообщили ВДТВ в областной администрации.

Выделенные фондом средства должны быть направлены на развитие эффективных практик предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и на развитие эффективных практик по оказанию комплексной помощи детям группы риска с признаками расстройства аутистического спектра и с расстройством аутистического спектра. Реализация этих мер позволит создать на территории всех районов Волгоградской области достойные условия для помощи детям и их семьям.