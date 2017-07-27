30-миллионный грант получила Волгоградская область для поддержки детей-инвалидов
30-миллионный грант получила Волгоградская область для поддержки
30-миллионный грант получила Волгоградская область для поддержки
Федеральным фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выделил Волгоградской области порядка 30 миллионов рублей на реализацию мер комплексной поддержки
Выделенные фондом средства должны быть направлены на развитие эффективных практик предпрофессиональной подготовки
Учитывая, что проблема профилактики аутизма носит межведомственный характер, в реализации данных мероприятий принимают участие комитеты здравоохранения, социального обслуживания, образования и их подведомственные учреждения. Также будут привлечены специалисты автономной некоммерческой организации «Центр