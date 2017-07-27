Турция планирует открыть в Беларуси свой банк
27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турция планирует открыть в Беларуси свой банк, сообщил сегодня журналистам министр лесного хозяйства и водных ресурсов Турции Вейсель Эроглу по итогам 9-го заседания
27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турция планирует открыть в Беларуси свой банк, сообщил сегодня журналистам министр лесного хозяйства и водных ресурсов Турции Вейсель Эроглу по итогам 9-го заседания
«Ведутся работы по открытию в Беларуси турецкого банка», — сказал Вейсель Эроглу.
По его словам, стороны завершают подготовку соглашения о взаимной защите инвестиций. Турция придает большое значение этому документу, отметил Вейсель Эроглу.
В свою очередь министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обратил внимание, что двусторонняя
Все достигнутые на заседании межправкомиссии договоренности были закреплены в итоговом протоколе. Стороны договорились жестко контролировать их выполнение.