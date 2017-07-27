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18:01 (мск), источник: БЕЛТА

Турция планирует открыть в Беларуси свой банк

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турция планирует открыть в Беларуси свой банк, сообщил сегодня журналистам министр лесного хозяйства и водных ресурсов Турции Вейсель Эроглу по итогам 9-го заседания белорусско-турецкой совместной межправительственной экономической комиссии в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

«Ведутся работы по открытию в Беларуси турецкого банка», — сказал Вейсель Эроглу.

По его словам, стороны завершают подготовку соглашения о взаимной защите инвестиций. Турция придает большое значение этому документу, отметил Вейсель Эроглу.

В свою очередь министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обратил внимание, что двусторонняя кредитно-финансовая инфраструктура требует серьезного улучшения. «Мы крайне заинтересованы в открытии в Минске турецкого банка», — подчеркнул он.

Все достигнутые на заседании межправкомиссии договоренности были закреплены в итоговом протоколе. Стороны договорились жестко контролировать их выполнение.

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