Турция планирует открыть в Беларуси свой банк

«Ведутся работы по открытию в Беларуси турецкого банка», — сказал Вейсель Эроглу.

По его словам, стороны завершают подготовку соглашения о взаимной защите инвестиций. Турция придает большое значение этому документу, отметил Вейсель Эроглу.

В свою очередь министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обратил внимание, что двусторонняя кредитно-финансовая инфраструктура требует серьезного улучшения. «Мы крайне заинтересованы в открытии в Минске турецкого банка», — подчеркнул он.