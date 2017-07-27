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22:31 (мск), источник: Om1.ru

За изъятых свиней омским фермерам выплатят 27 млн компенсации

В четырех районах сожгли больше 3,6 тысяч животных.

За период с 13 по 27 июля в 18 населенных пунктах изъяли и сожгли 3671 свинью общим весом 211,5 тонн, рассказали на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Пострадавшим фермерам будут выплачивать компенсации. Ее размер определяют исходя из средней рыночной стоимости: в живом весе она составляет 133 рубля за 1 кг, в убойном весе — 186 рублей. При этом на компенсацию могут рассчитывать только те, у кого забирают живых свиней. Размеры выплат пока предварительные, сейчас проект приказа о возмещении убытков проходит антикоррупционную экспертизу, сообщили в минсельхозе.

Первые выплаты в августе получат крестьяне из села Верблюжье Саргатского района, где был выявлен первый очаг африканской чумы свиней. По предварительным оценкам, им выделят 1,8 млн рублей. А по всей области сумма компенсаций составит более 27 млн рублей.

Как рассказал замминистра сельского хозяйства Омской области Александр Курзанов, сейчас в районах проходят сходы местных жителей, на которых собираются заявки на возмещение убытков. Пострадавшим фермерам вместо уничтоженных свиней предложат бычков по цене мясокомбината, а также бройлеров и индюков.

Напомним, очаги АЧС выявлены в четырех районах: Саргатском, Омском, Любинском и Таврическом. В селе Верблюжье карантин уже снят, в остальных пунктах все еще проводятся мероприятия по массовому уничтожению свиней.

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