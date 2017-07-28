Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в ответ на санкции Россия ослабит США, «заберет» себе Европу
Анджелина Джоли рассказала, как перенесла паралич лицевого нерва
Звезды инстаграма: у девушки в купальнике уже 11 млн подписчиков
Мнение: что стоит за скандалом с немецкими турбинами в Крыму
Иванка Трамп в кружевном платье покорила всех (фото)
Роспотребнадзор дал советы посетителям барбершоповВедомство опубликовало детали, на которые следует обращать внимание при посещении мужских салонов красоты
СМИ: ФРГ отказалась от проектов, связанных с «Северным потоком-2»
Дональд Трамп: «Сколько раз Россию спасала погода»
В Москве наказали инспектора-хама (видео)
В России показали летающий автомобиль-амфибию
На Украине пригрозили утопить Порошенко в золотом унитазе - СМИ
СМИ: Европу удивил огромный размер ракетоносца РФ
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото)
Иванка Трамп в кружевном платье покорила всех (фото)
СМИ: Порошенко считает, что Киев созрел для «деоккупации Крыма»
Караулова предстала обнаженной на съёмках - СМИ
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
10Японская поэзия спорта
03:37 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Моногорода Приморья ждет «перезагрузка»

Приморцы сами подготовили предложения по благоустройству городской среды.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 28 июля, PrimaMedia.

Приморские моногорода подготовили предложения по благоустройству среды и отправили их в Фонд развития моногородов. Гендиректор Фонда Илья Кривогов отметил, что, несмотря на трудности, работа по преобразованию территорий продолжается. Всего в проекты по благоустройству российских моногородов планируется привлечь 170 млрд инвестиций, сообщает корр. ИА PrimaMedia в Москве.

— Мы очень плотно работаем с городами Приморья и Хабаровского края. Не все пока получается. Это связано с тем, что на Дальнем Востоке другая плотность населения, другая инвестиционная активность, там все по-другому, чем в остальных регионах РФ. Необходимо работать, рассказывать о том, какие на Дальнем Востоке есть преимущества для бизнеса. Наша команда прошла обучение, уже сделаны первые шаги. Теперь будет вестись работа по благоустройству, — отметил сенатор.

По его словам, Фонд развития моногородов уже собрал предложения по благоустройству от всех моногородов Приморского края.

— У всех разные предложения. Кто-то хочет благоустраивать набережные, кто-то создавать местные клубы отдыха. Однако каждый моногород участвует в нашей программе по благоустройству. Я надеюсь, что в летний сезон мы максимально реализуем все начатые проекты, — заключил он.

Руководитель программы «Комплексное развитие моногородов» Ирина Макиева рассказала на круглом столе, всего в России 319 моногородов.

— Однако мы гонимся не за количеством, а за качеством. В моногорода планируется привлечь 170 млрд инвестиций. Есть детальный поэтапный план по их благоустройству. К концу 2018 года мы планируем, что 18 моногородов превратятся в города с устойчивой экономикой.

Старший аналитик, руководитель команды разработки методических рекомендаций для моногородов КБ Стрелка Андрей Перминов добавил, что одним из актуальнейших вопросов сегодня является развитие в моногородах городской среды.

— Мы разработали специальную программу развития, которая содержит в себе пять шагов. Всего к марту 2018 в рамках программы было предложено осуществить 1,3 тысячи проектов в разных моногородах. Основная их цель — повысить качество городской среды. Это необходимо делать для того, чтобы в моногородах открывались новые малые предприятия, чтобы там были деньги, — подчеркнул Андрей Перминов.

В заключение член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин подчеркнул, что задачи по созданию новых рабочих мест поможет выполнить льготное налогообложение в малых городах.

— Этот статус позволяет привлекать новых инвесторов. Моногородов, еще не получивших статус территории опережающего развития (ТОР) с налоговыми преференциями, немного. Однако все они тоже имеют пакет предложений от потенциальных инвесторов, которые ждут решения о присвоении им статуса ТОР.

Список приморских моногородов.

Моногорода с наиболее сложным социально-экономическим положением:

Ярославский. Год основания: 1951. Население 8,5 тысяч.

Градообразующее предприятие — ООО «Ярославская горнорудная компания».

Дальнегорск. Год основания: 1897. Население: 43,5 тысячи.

Градообразующее предприятие — АО «ГХК БОР».

Светлогорье. Год основания: 1985. Население: 1,6 тысячи.

Градообразующее предприятие — ООО «Лермонтовский ГОК».

Моногорода с имеющимися рисками ухудшения социально-экономического положения:

Новошахтинский. Год основания: 1840. Население: 8,2 тысячи.

Градообразующее предприятие — разрезуправление «Новошахтинское».

Липовцы. Год основания: 1950. Население: 7,1 тысячи.

Градообразующее предприятие — шахтоуправление «Восточное».

Спасск-Дальний. Год основания: 1886. Население: 42 тысячи.

Градообразующее предприятие — АО «Спасскцемент».

Арсеньев. Год основания: 1902. Население: 53,1 тысячи.

Градообразующее предприятие — ПАО ААК «Прогресс».

Лучегорск. Год основания: 1965. Население: 19,6 тысячи.

Градообразующее предприятие — АО «ЛУР».

Восток. Год основания: 1980. Население: 3,9 тысяч.

Градообразующие предприятия — АО «Приморский ГОК», АО ГРК «АИР».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Гора Сестра: древний страж Золотой долины Приморья
Белый дом заявил о сборе компромата на Трампа по заказу русских
«Зенит» с победы стартовал в Лиге Европы
СМИ узнали, кто может возглавить штаб Путина на выборах-2018
В Молдавии отказали во въезде российским артистам и депутату
Сенат США принял закон об ужесточении санкций в отношении России
Delta Airlines объявила о прекращении полетов в Венесуэлу
Эксперты подсчитали разницу в зарплатах мужчин и женщин
Спорт
Лига Европы: «Зенит» победил и жару, и соперника Петербуржцы уверенно выиграли в Израиле, почти обеспечив выход в следующий раунд
Авто
Мешавший рабочим автомобиль подвинули ковшом погрузчика (видео) За происходящим наблюдали вся ремонтная бригада и прохожие
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Дачники попали под вторую амнистию
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Леди
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото) В это тяжело поверить, но изначально оборки были деталью военной униформы.
Дети
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет Актрисе пришлось остаться в Греции.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь