Моногорода Приморья ждет «перезагрузка»
Приморцы сами подготовили предложения по благоустройству городской среды.
Приморцы сами подготовили предложения по благоустройству городской среды.
Владивосток, 28 июля, PrimaMedia.
Приморские моногорода подготовили предложения по благоустройству среды и отправили их в Фонд развития моногородов. Гендиректор Фонда Илья Кривогов отметил, что, несмотря на трудности, работа по преобразованию территорий продолжается. Всего в проекты по благоустройству российских моногородов планируется привлечь 170 млрд инвестиций, сообщает корр. ИА PrimaMedia в Москве.
— Мы очень плотно работаем с городами Приморья и Хабаровского края. Не все пока получается. Это связано с тем, что на Дальнем Востоке другая плотность населения, другая инвестиционная активность, там все
По его словам, Фонд развития моногородов уже собрал предложения по благоустройству от всех моногородов Приморского края.
— У всех разные предложения.
Руководитель программы «Комплексное развитие моногородов» Ирина Макиева рассказала на круглом столе, всего в России 319 моногородов.
— Однако мы гонимся не за количеством, а за качеством. В моногорода планируется привлечь 170 млрд инвестиций. Есть детальный поэтапный план по их благоустройству. К концу 2018 года мы планируем, что 18 моногородов превратятся в города с устойчивой экономикой.
Старший аналитик, руководитель команды разработки методических рекомендаций для моногородов КБ Стрелка Андрей Перминов добавил, что одним из актуальнейших вопросов сегодня является развитие в моногородах городской среды.
— Мы разработали специальную программу развития, которая содержит в себе пять шагов. Всего к марту 2018 в рамках программы было предложено осуществить 1,3 тысячи проектов в разных моногородах. Основная их цель — повысить качество городской среды. Это необходимо делать для того, чтобы в моногородах открывались новые малые предприятия, чтобы там были деньги, — подчеркнул Андрей Перминов.
В заключение член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин подчеркнул, что задачи по созданию новых рабочих мест поможет выполнить льготное налогообложение в малых городах.
— Этот статус позволяет привлекать новых инвесторов. Моногородов, еще не получивших статус территории опережающего развития (ТОР) с налоговыми преференциями, немного. Однако все они тоже имеют пакет предложений от потенциальных инвесторов, которые ждут решения о присвоении им статуса ТОР.
Список приморских моногородов.
Моногорода с наиболее сложным
Ярославский. Год основания: 1951. Население 8,5 тысяч.
Градообразующее предприятие — ООО «Ярославская горнорудная компания».
Дальнегорск. Год основания: 1897. Население: 43,5 тысячи.
Градообразующее предприятие — АО «ГХК БОР».
Светлогорье. Год основания: 1985. Население: 1,6 тысячи.
Градообразующее предприятие — ООО «Лермонтовский ГОК».
Моногорода с имеющимися рисками ухудшения
Новошахтинский. Год основания: 1840. Население: 8,2 тысячи.
Градообразующее предприятие — разрезуправление «Новошахтинское».
Липовцы. Год основания: 1950. Население: 7,1 тысячи.
Градообразующее предприятие — шахтоуправление «Восточное».
Градообразующее предприятие — АО «Спасскцемент».
Арсеньев. Год основания: 1902. Население: 53,1 тысячи.
Градообразующее предприятие — ПАО ААК «Прогресс».
Лучегорск. Год основания: 1965. Население: 19,6 тысячи.
Градообразующее предприятие — АО «ЛУР».
Восток. Год основания: 1980. Население: 3,9 тысяч.
Градообразующие предприятия — АО «Приморский ГОК», АО ГРК «АИР».