Моногорода Приморья ждет «перезагрузка»

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 28 июля, PrimaMedia.

Приморские моногорода подготовили предложения по благоустройству среды и отправили их в Фонд развития моногородов. Гендиректор Фонда Илья Кривогов отметил, что, несмотря на трудности, работа по преобразованию территорий продолжается. Всего в проекты по благоустройству российских моногородов планируется привлечь 170 млрд инвестиций, сообщает корр. ИА PrimaMedia в Москве.

— Мы очень плотно работаем с городами Приморья и Хабаровского края. Не все пока получается. Это связано с тем, что на Дальнем Востоке другая плотность населения, другая инвестиционная активность, там все по-другому, чем в остальных регионах РФ. Необходимо работать, рассказывать о том, какие на Дальнем Востоке есть преимущества для бизнеса. Наша команда прошла обучение, уже сделаны первые шаги. Теперь будет вестись работа по благоустройству, — отметил сенатор.

По его словам, Фонд развития моногородов уже собрал предложения по благоустройству от всех моногородов Приморского края.

— У всех разные предложения. Кто-то хочет благоустраивать набережные, кто-то создавать местные клубы отдыха. Однако каждый моногород участвует в нашей программе по благоустройству. Я надеюсь, что в летний сезон мы максимально реализуем все начатые проекты, — заключил он.

Руководитель программы «Комплексное развитие моногородов» Ирина Макиева рассказала на круглом столе, всего в России 319 моногородов.

— Однако мы гонимся не за количеством, а за качеством. В моногорода планируется привлечь 170 млрд инвестиций. Есть детальный поэтапный план по их благоустройству. К концу 2018 года мы планируем, что 18 моногородов превратятся в города с устойчивой экономикой.

Старший аналитик, руководитель команды разработки методических рекомендаций для моногородов КБ Стрелка Андрей Перминов добавил, что одним из актуальнейших вопросов сегодня является развитие в моногородах городской среды.

— Мы разработали специальную программу развития, которая содержит в себе пять шагов. Всего к марту 2018 в рамках программы было предложено осуществить 1,3 тысячи проектов в разных моногородах. Основная их цель — повысить качество городской среды. Это необходимо делать для того, чтобы в моногородах открывались новые малые предприятия, чтобы там были деньги, — подчеркнул Андрей Перминов.

В заключение член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин подчеркнул, что задачи по созданию новых рабочих мест поможет выполнить льготное налогообложение в малых городах.

— Этот статус позволяет привлекать новых инвесторов. Моногородов, еще не получивших статус территории опережающего развития (ТОР) с налоговыми преференциями, немного. Однако все они тоже имеют пакет предложений от потенциальных инвесторов, которые ждут решения о присвоении им статуса ТОР.

Список приморских моногородов.

Моногорода с наиболее сложным социально-экономическим положением:

Ярославский. Год основания: 1951. Население 8,5 тысяч.

Градообразующее предприятие — ООО «Ярославская горнорудная компания».

Дальнегорск. Год основания: 1897. Население: 43,5 тысячи.

Градообразующее предприятие — АО «ГХК БОР».

Светлогорье. Год основания: 1985. Население: 1,6 тысячи.

Градообразующее предприятие — ООО «Лермонтовский ГОК».

Моногорода с имеющимися рисками ухудшения социально-экономического положения:

Новошахтинский. Год основания: 1840. Население: 8,2 тысячи.

Градообразующее предприятие — разрезуправление «Новошахтинское».

Липовцы. Год основания: 1950. Население: 7,1 тысячи.

Градообразующее предприятие — шахтоуправление «Восточное».

Спасск-Дальний. Год основания: 1886. Население: 42 тысячи.

Градообразующее предприятие — АО «Спасскцемент».

Арсеньев. Год основания: 1902. Население: 53,1 тысячи.

Градообразующее предприятие — ПАО ААК «Прогресс».

Лучегорск. Год основания: 1965. Население: 19,6 тысячи.

Градообразующее предприятие — АО «ЛУР».

Восток. Год основания: 1980. Население: 3,9 тысяч.