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03:43 (мск), источник: РИА Новости

Delta Airlines объявила о прекращении полетов в Венесуэлу

МЕХИКО, 28 июл — РИА Новости. Американская авиакомпания Delta Airlines объявила о прекращении полетов в Венесуэлу.

Источник: AP 2017
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«С 16 сентября 2017 года Delta приостановит свой единственный полет по субботам между Каракасом и Атлантой. Delta уведомит своих клиентов, у которых билеты взяты на срок после 16 сентября, о возможных альтернативных вариантах (полета)», — сообщила компания в своем микроблоге в Twitter.

Ранее один из крупнейших авиаперевозчиков Латинской Америки колумбийская компания Avianca остановила свои полеты в Каракас из Боготы и Лимы. Изначально компания планировала приостановить их с 16 августа, однако затем решила сделать это с 27 июля по мотивам обеспечения безопасности.

Также с июля этого года ежедневные полеты в Каракас приостанавливает американская United Airlines. Ранее полеты в южноамериканскую страну прекратили Lufthansa и Air Canada.

Свое решение перевозчики объясняли как убыточностью полетов, так и неспокойной обстановкой в стране.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Число погибших, по последним данным, составляет более 100 человек.

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