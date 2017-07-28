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04:40 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске реанимировали «Сладкую жизнь»

Кондитерская устранила антисанитарию и возобновила производство.

Источник: AP 2017

В дальневосточной столице возобновила работу закрытая из-за антисанитарии кондитерская «Сладкая жизнь». В цехе устранили все нарушения, из-за чего суд Индустриального района Хабаровска прекратил исполнение наказания.

Когда районная прокуратура повторно проверила производство, в цехе провели дополнительную дезинсекцию, обеспечили помещение горячим водоснабжением. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Индустриального района, в кондитерской также отремонтировали холодильную камеру, привели в порядок потолок, изолировали оголённые провода.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что правоохранители проверили цех кондитерских изделий и увидели, что на потолках были следы затопления и плесени, а в помещении и оборудовании поселились насекомые. Более того, когда прокуроры пришли с проверкой, пирожные, торты и полуфабрикаты хранились на полу. На руководителя предприятия завели дело об административном правонарушении, оштрафовали на 121 тысячу рублей. За 30 дней, установленных законом, ничего не изменилось, поэтому суд приостановил деятельность кондитерской на 45 суток.

Судебные приставы опечатали всё оборудование, однако во время проверки обнаружили «сюрприз» — кондитерский цех продолжал работать. Предприятие оштрафовали на 50 тысяч рублей и вновь опечатали технику. Позже директор «Сладкой жизни» решил оспорить решение о временном закрытии предприятия. Руководитель ссылался на то, что его не уведомили должным образом о судебном заседании. Однако его жалобу признали необоснованной.

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