В Хабаровске реанимировали «Сладкую жизнь»
Кондитерская устранила антисанитарию и возобновила производство.
Кондитерская устранила антисанитарию и возобновила производство.
В дальневосточной столице возобновила работу закрытая
Когда районная прокуратура повторно проверила производство, в цехе провели дополнительную дезинсекцию, обеспечили помещение горячим водоснабжением. Как сообщает
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что правоохранители проверили цех кондитерских изделий и увидели, что на потолках были следы затопления и плесени, а в помещении и оборудовании поселились насекомые. Более того, когда прокуроры пришли с проверкой, пирожные, торты и полуфабрикаты хранились на полу. На руководителя предприятия завели дело об административном правонарушении, оштрафовали на 121 тысячу рублей. За 30 дней, установленных законом, ничего не изменилось, поэтому суд приостановил деятельность кондитерской на 45 суток.
Судебные приставы опечатали всё оборудование, однако во время проверки обнаружили «сюрприз» — кондитерский цех продолжал работать. Предприятие оштрафовали на 50 тысяч рублей и вновь опечатали технику. Позже директор «Сладкой жизни» решил оспорить решение о временном закрытии предприятия. Руководитель ссылался на то, что его не уведомили должным образом о судебном заседании. Однако его жалобу признали необоснованной.