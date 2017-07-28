Работников завода во Владивостоке заменят уникальные роботы

Речь идет о промышленном роботе с элементами искусственного интеллекта. Он обладает техническим зрением и интеллектуальной системой управления для автоматизации производства.

На данный момент робота тестируют в реальных условиях на заводе «Дальприбор» во Владивостоке.

По словам создателей, данный роботизированный комплекс предназначен для адаптивной слесарной обработки выпускаемых на предприятии литых деталей. Раньше эту работу, отнимающую много сил, выполняли люди вручную.

Сейчас без участия работника система автоматически определяет места механической обработки деталей разной формы выполняет нужную операцию с очень высокой точностью. Результатом стало значительное повышение производительности труда и практически полное исключение брака.