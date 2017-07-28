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07:12 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Росприроднадзор потребовал закрыть Гусинобродскую свалку

Закрыть Гусинобродскую свалку потребовал Росприроднадзор. В мэрии с таким решением не согласны. Сегодня экстренно собрали комиссию по чрезвычайным ситуациям. Разговор получился жёстким.

Источник: Вести - Новосибирск

Ольга Омелаенко, Корреспондент: «Поводом для сегодняшнего экстренного заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям стал вот этот документ. Всего на одной странице. Предписание Росприроднадзора в адрес муниципального предприятия “Спецавтохозяйство”. Здесь всего один пункт — главная городская свалка — Гусинобродская должна прекратить прием твердых бытовых отходов. Запрет начинает действовать с 3 августа. Это значит до дня “Х” осталась ровно неделя».

Данияр Сафиуллин, Руководитель комиссии по чрезвычайным ситуациям мэрии Новосибирска: «Надо оценить риски, которые возникнут в городе в связи с закрытием полигона. Это неуправляемые риски».

За последний год Росприроднадзор предъявил Гусинобродской свалке длинный список претензий. Одно нарушение устранить — невозможно. У свалки нет лицензии и получить ее нельзя. Полигон — в черте города. Уже 3 года законом это запрещено. Муниципалитет рассчитывал — пока у города не появится альтернативы за чертой Новосибирска — надзорное ведомство к крайним мерам прибегать не будет, понимая — закрытием главного мусорного полигона можно нанести природе куда больше вреда.

Владимир Ткаченко, заместитель начальника департамент энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска: «Сегодня у нас компаний, которые занимаются вывозом — несколько десятков. Куда они его повезут — в какие кусты и какие овраги — мы все это увидим».

Сегодня комиссия планировала обратиться в Росприроднадзор с ходатайством — повременить с закрытием главной городской свалки. Но представитель ведомства дала понять — делать это бесполезно. Глава городской комиссии по ЧС не смог сдержать эмоций.

Ирина Бовина, заместитель начальника департамента Росприроднадзора по Сибирскому федеральному округу: «Потому что вы работаете в границах города, лимитов на размещение отходов у вас нет. Мы не можем, вы говорите — надзорный орган — сделай незаконный ход».

Данияр Сафиуллин, руководитель комиссии по чрезвычайным ситуациям мэрии Новосибирска: «Поверьте — у меня тоже хватит ума поделиться ответственностью, когда вы это решение начнете реализовывать, я всех назову поименно! Есть ситуации, и они генпрокуратурой кровью написаны — ты самое главное — не навреди своими действиями!».

Срок обжалования предписания уже истек, Спецавтохозяйство этой возможностью не воспользовалось. Почему? Ответа сегодня не прозвучало. Сегодня остается один выход — добиться разрешения на работу свалки через суд. Но это процесс не быстрый. Всем службам сегодня дали поручение — подготовится к серьезному ухудшению санитарного состояния города.

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