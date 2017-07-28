Авиакомпания «Nordwind» запустила регулярные рейсы Москва — Хабаровск

— В этом году компания будет осуществлять регулярные рейсы. 26 июля состоялся первый вылет в Хабаровск. Летают пассажиры самолетом А330 повышенной комфортности. Второй такой самолет авиакомпании выполняет рейс по маршруту Иркутск-Москва, — отметила начальник пресс-службы хабаровского аэропорта Марина Кравченко.