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06:39 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Авиакомпания «Nordwind» запустила регулярные рейсы Москва — Хабаровск

Перелеты выполняются 5 раз в неделю.

Источник: Reuters

Авиакомпания «Nordwind» запустила регулярные рейсы по маршруту Москва-Хабаровск, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

 — В этом году компания будет осуществлять регулярные рейсы. 26 июля состоялся первый вылет в Хабаровск. Летают пассажиры самолетом А330 повышенной комфортности. Второй такой самолет авиакомпании выполняет рейс по маршруту Иркутск-Москва, — отметила начальник пресс-службы хабаровского аэропорта Марина Кравченко.

Перелеты выполняются 5 раз в неделю: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. На данный момент стоимость, в зависимости от класса, начинается от 30 тыс рублей. Планируется, что авиакомпания заменит авиаперевозчика «Икар», который прекращает перелеты по данному маршруту.

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