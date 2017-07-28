В Хабаровске арестовали партию «ароматной» обуви

В Хабаровске местная жительница пожаловалась в краевой Роспотребнадзор на обувь с «душком», которую продают в торговом центре города, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Хабаровчанка, в своем обращении в надзорное ведомство, описала запах летней обуви, как неприятный. По мнению покупательницы, летние туфли не должны издавать резкий химический «аромат».



— Взяли образцы обуви для проведения лабораторных исследований. По их результатам, в образце интенсивность запаха превысила норму Технического регламента «О безопасности продукции легкой промышленности». Также, на маркировке изделия не было информация о стране-изготовителе, составе сырья и виде материала. Предприниматель, который продавал такую обувь в торговом центре Хабаровска, нарушил право человека на безопасность товара, — отметили в региональном Роспотребнадзоре. В настоящее время на обувь наложен арест и она находится на ответственном хранении у предпринимателя без права продажи.