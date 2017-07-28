В Хабаровске арестовали партию «ароматной» обуви
Решать, что делать с ней дальше, будет суд.
Решать, что делать с ней дальше, будет суд.
В Хабаровске местная жительница пожаловалась в краевой Роспотребнадзор на обувь с «душком», которую продают в торговом центре города, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Хабаровчанка, в своем обращении в надзорное ведомство, описала запах летней обуви, как неприятный. По мнению покупательницы, летние туфли не должны издавать резкий химический «аромат».
— Взяли образцы обуви для проведения лабораторных исследований. По их результатам, в образце интенсивность запаха превысила норму Технического регламента «О безопасности продукции легкой промышленности». Также, на маркировке изделия не было информация о
— Если по итогам проб окажется, что обувь представляет опасность для потребителей, то далее, через суд будет решено, что делать с ней дальше — уничтожить или оставить, — пояснил заместитель начальник отдела по защите прав потребителей в сфере торговли и бытового обслуживания Алексей Кондратьев.