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07:05 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске арестовали партию «ароматной» обуви

Решать, что делать с ней дальше, будет суд.

В Хабаровске местная жительница пожаловалась в краевой Роспотребнадзор на обувь с «душком», которую продают в торговом центре города, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Хабаровчанка, в своем обращении в надзорное ведомство, описала запах летней обуви, как неприятный. По мнению покупательницы, летние туфли не должны издавать резкий химический «аромат».

— Взяли образцы обуви для проведения лабораторных исследований. По их результатам, в образце интенсивность запаха превысила норму Технического регламента «О безопасности продукции легкой промышленности». Также, на маркировке изделия не было информация о стране-изготовителе, составе сырья и виде материала. Предприниматель, который продавал такую обувь в торговом центре Хабаровска, нарушил право человека на безопасность товара, — отметили в региональном Роспотребнадзоре. В настоящее время на обувь наложен арест и она находится на ответственном хранении у предпринимателя без права продажи.

 — Если по итогам проб окажется, что обувь представляет опасность для потребителей, то далее, через суд будет решено, что делать с ней дальше — уничтожить или оставить, — пояснил заместитель начальник отдела по защите прав потребителей в сфере торговли и бытового обслуживания Алексей Кондратьев.

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