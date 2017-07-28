«Жилфонд» завершил подготовку систем отопления домов к зиме

По состоянию на 27 июля, готовность отопительных систем домов, находящихся в управлении ООО ГУК «Жилфонд», составляет 100%.

На сегодняшний день в управлении «Жилфонда» находится 2 138 многоквартирных домов. В каждом из них завершена промывка и опрессовка систем отопления и замкнут тепловой контур.

Следующий этап — получение паспортов готовности к зиме — главный документ, подтверждающий, что дома допущены к эксплуатации в осенне-зимний период (ОЗП). Паспорт готовности выдают после того, как специальная комиссия, назначенная департаментом городского хозяйства администрации Красноярска, даёт заключение о том, что работы по подготовке объекта к зиме выполнены качественно. Проверка проходит в соответствии с правилами оценки, утверждённым приказом Министерства энергетики РФ.

«Мы начали готовиться к новому отопительному сезону сразу после окончания предыдущего. Графики по промывке и опрессовке инженерных сетей домов были готовы уже в апреле. Сегодня отопительные системы домов, находящихся в управлении ООО ГУК “Жилфонд”, готовы к зиме на 100%, замкнут тепловой контур. Отмечу, что текущие ремонты в домах Жилфонда продолжают идти. Они ведутся круглый год. Конечно, большая часть работ производится до наступления холодов. Зимой мы выполняем работы, которые не требуют отключения тепла, воды и электроснабжения в доме», — отметила Наталья Жавнова, генеральный директор ГУК «Жилфонд».

Основные виды работ при подготовке домов к зиме: