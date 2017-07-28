«Жилфонд» завершил подготовку систем отопления домов к зиме
В 2 138 домах завершена промывка и опрессовка систем отопления и замкнут тепловой контур.
В 2 138 домах завершена промывка и опрессовка систем отопления и замкнут тепловой контур.
По состоянию на 27 июля, готовность отопительных систем домов, находящихся в управлении ООО ГУК «Жилфонд», составляет 100%.
На сегодняшний день в управлении «Жилфонда» находится 2 138 многоквартирных домов. В каждом из них завершена промывка и опрессовка систем отопления и замкнут тепловой контур.
Следующий этап — получение паспортов готовности к зиме — главный документ, подтверждающий, что дома допущены к эксплуатации в
«Мы начали готовиться к новому отопительному сезону сразу после окончания предыдущего. Графики по промывке и опрессовке инженерных сетей домов были готовы уже в апреле. Сегодня отопительные системы домов, находящихся в управлении ООО ГУК “Жилфонд”, готовы к зиме на 100%, замкнут тепловой контур. Отмечу, что текущие ремонты в домах Жилфонда продолжают идти. Они ведутся круглый год. Конечно, большая часть работ производится до наступления холодов. Зимой мы выполняем работы, которые не требуют отключения тепла, воды и электроснабжения в доме», — отметила Наталья Жавнова, генеральный директор ГУК «Жилфонд».
Основные виды работ при подготовке домов к зиме:
промывка и опрессовка внутридомовых систем отопления — 2 138 многоквартирных домов (МКД); замена и ремонт запорной арматуры центрального отопления — 1 478 шт; ремонт трубопроводов центрального отопления — 7 760 м.п. ; ремонт систем электроснабжения — 12 367 м.п. ; теплоизоляция инженерных сетей — 5 165 м.п. ; локальный ремонт различных видов кровли — 10 664 кв. м. ; герметизация межпанельных стыков — 25 768 м.п.