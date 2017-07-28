В Красноярске на полигоне раздавили более 500 кг эстонского редиса

В Красноярске уничтожили партию редиса из Эстонии, ввезенного в Россию с нарушением законодательства. Об этом сообщили в краевом управлении Россельхознадзора.

Специалисты ведомства вместе с транспортной прокуратурой нашли незаконные овощи на красноярских оптовых базах. Всего было обнаружено 539 кг редиса (43 коробки) и 212 кг польских яблок (13 коробок). На товаре отсутствовала информация о производителе и экспортере. Кроме того, продавцы не смогли предоставить товаросопроводительные документы.

В итоге всю продукцию изъяли из продажи. Овощи и фрукты вывезли на полигон, где раздавили бульдозером.