В Приангарье по-новому накажут арендаторов леса за невнимание к пожарной безопасности

В Иркутской области планируют применять новый вид наказания к арендаторам леса, которые не обеспечивают пожарную безопасность на арендуемых участках и не выполняют мероприятия по нераспространению лесных пожаров. Об этом 27 июля 2017 года сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на заявление министра лесного комплекса Приангарья Сергея Шеверды. По его словам, эффективным механизмом в отношении недобросовестных арендаторов может стать приостановка действия проектов освоения лесных участков.

Подготовкой необходимых документов будут заниматься на местах сотрудники лесхозов, а принятие окончательного решения остается за минлесом региона.

«Расторжение договоров аренды — это всегда судебные процессы, связанные с длительными процедурами. А приостановка проекта освоения лесов — это быстрая и действенная мера, — подчеркнул Сергей Шеверда. — Когда такой правовой механизм будет запущен, мы сможем приостанавливать деятельность по использованию лесов, что повлечет приостановку всей работы на арендуемом участке, включая заготовку древесины».

Министерство лесного комплекса Иркутской области подготовило проект приказа, утверждающего регламент применения механизма приостановки проектов освоения лесных участков. Документы направлены на согласование в органы прокуратуры. Ожидается, что рассмотрение нового нормативно-правового акта состоится на ближайшем заседании координационного совещания руководителей правоохранительных органов Иркутской области.