В Перми установят две заправки для электромобилей

Заправки для электромобилей установят на двух площадках в Перми.

Станции для зарядки транспортных средств появятся рядом с пермским аэропортом и на трассе М-7 «Волга» (вблизи автомобильного отворота на Очёр). На конец прошлого года в ГУ МВД Пермского края было зарегистрировано семь электромобилей.