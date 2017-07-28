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09:42 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми установят две заправки для электромобилей

Сейчас в Прикамье зарегистрировано семь электрических транспортных средств.

Заправки для электромобилей установят на двух площадках в Перми.

Станции для зарядки транспортных средств появятся рядом с пермским аэропортом и на трассе М-7 «Волга» (вблизи автомобильного отворота на Очёр). На конец прошлого года в ГУ МВД Пермского края было зарегистрировано семь электромобилей.

Напомним, сейчас в Перми работает семь станций для зарядки электромобилей. На этой неделе в краевой столице установили электрозаправочный пункт на трассе Пермь-Екатеринбург.

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