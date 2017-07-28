В Перми установят две заправки для электромобилей
Сейчас в Прикамье зарегистрировано семь электрических транспортных средств.
Сейчас в Прикамье зарегистрировано семь электрических транспортных средств.
Заправки для электромобилей установят на двух площадках в Перми.
Станции для зарядки транспортных средств появятся рядом с пермским аэропортом и на трассе М-7 «Волга» (вблизи автомобильного отворота на Очёр). На конец прошлого года в ГУ МВД Пермского края было зарегистрировано семь электромобилей.
Напомним, сейчас в Перми работает семь станций для зарядки электромобилей. На этой неделе в краевой столице установили электрозаправочный пункт на трассе