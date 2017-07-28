Кредит в 10 миллионов решит судьбу жилого комплекса «Радужный» в Хабаровске

Источник: Восток Медиа

На территории строящегося в Хабаровске жилкомплекса «Радужный» дольщики встретились с представителями властей и застройщиком объекта. Всех интересует срок его сдачи, которая изначально планировалась на 2014 год.

Как стало известно корреспонденту РИА «Восток-Медиа Хабаровск», на данный момент завершается отделка двух подъездов, электрики заканчивают работу над электроснабжением одного из домов. Все необходимые договоры рабочие уже заключили и получили оплату, теперь они ожидают материалы.

Застройщик сообщил, что он ведёт переговоры со Сбербанком о выдаче кредита в 10 миллионов рублей. Именно столько, по его словам, требуется для покупки всех необходимых материалов для продолжения строительства. При этом всех дольщиков интересовал вопрос: что будет, если Сбербанк откажет в выдаче кредита.

«Другие банки — это уже пройденный этап, — отметил генеральный директор компании “ТехноСити” Виктор Мысляев. — Мы готовы пойти на любые условия, на залог, даже как в ломбард — сдать все помещения. А если не дадут, будем искать деньги ещё».

Если строительная компания получит деньги, рабочие планируют закончить первые три дома уже к 1 октября текущего года. Финансы пойдут на специальный счёт. Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», против «ТехноСити» следователи завели уголовное дело, а до этого приставы арестовали счета компании.

«На месте банка я бы согласился хотя бы только потому, что там социально жилье Минстроя. Поверьте мне, Минстрой будет из шкуры вон лезть, чтобы закрыть этот вопрос. Потому что если один вопрос с нерадивым подрядчиком у нас вылезет по такой категории жилья к предыдущим, это не очень хорошо скажется на нашем положении и репутации», — объяснил депутат Госдумы РФ от Хабаровского края Борис Гладких.

Министерство строительства Хабаровского края уже оплатило 90% от общей суммы — 174 миллиона. Эти деньги выданы пропорционально выполненной работе, которую оценили специалисты-сметчики.

«Когда мы начали строительство, у нас было 160 миллионов рублей. Для того, чтобы построить один дом, этого было более, чем достаточно. В этих первых домах стоимость однокомнатной квартиры — три с лишним миллиона рублей. Вы (дольщики — прим. ред.) оплачивали с чистовой отделкой 53 миллиона, а нам обходится в 56 миллионов. Почему дороже обошлось? Потому что сделаны все сети — это теплотрассы. Ни в одном посёлке теплотрассы нет, а мы её притащили. То же самое касается водопровода, канализации. Поэтому первые дома обошлись нам в 65−67 миллионов рублей», — объяснил Виктор Мысляев.

Депутат Борис Гладких рассказал, что было по поводу долгостроя власти провели специальное совещание, где выясняли основную причину появления задолженности. По его словам, ею стала простая потеря самообладания застройщиков перед итоговыми суммами в контракте и недальновидность при распределении бюджета. Так, он подчеркнул важность оплаты равными долями за строительство нескольких домов, в каждом из которых будет заказанная краем доля.