До конца лета в Омске из аварийного жилья переселят 1591 человека
Всего за время реализации программы жилищные условия должны улучшить 11 568 человек.
Всего за время реализации программы жилищные условия должны улучшить 11 568 человек.
Региональная программа переселения граждан из аварийного жилья на 2013−2017 годы должна завершиться до 1 сентября 2017 года. Об этом вчера заявил замминистра Минстроя России Андрей Чибис.
На сегодняшний день программа в среднем по стране выполнена на 75%, 23 региона страны отстают по выполнению задачи.
Андрей Чибис, заместитель министра строительства и ЖКК России:
— По поручению главы Минстроя России Михаила Меня в отношении отстающих регионов были приняты особые меры контроля, в том числе при участии Общероссийского народного фронта и Генпрокуратуры. Никакие оправдания срыва сроков приниматься не будут, только регионы, столкнувшиеся с чрезвычайными ситуациями, имеют право просить о небольшой отсрочке.
Однако Омская область в число «отстающих» не входит. В регионе программа переселения граждан из аварийного жилья выполнена на 86%.
За 5 лет реализации программы нужно было переселить 11 568 человек и расселить 4239 жилых помещения, общая площадь которых 168,2 тысяч квадратных метров.
На сегодняшний день с 2013 года жилищные условия улучшили 9 977 человек, расселено 144,3 тысячи квадратных метров. До 1 сентября необходимо переселить 1 591 человека на 23,96 тысячах квадратных метров.
Финансирование программы с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ выполнено полностью, в регион направили 2,73 миллиарда рублей федеральных средств. Из областного бюджета на программу переселения было выделено 2,28 миллиарда рублей.