До конца лета в Омске из аварийного жилья переселят 1591 человека

Региональная программа переселения граждан из аварийного жилья на 2013−2017 годы должна завершиться до 1 сентября 2017 года. Об этом вчера заявил замминистра Минстроя России Андрей Чибис.

На сегодняшний день программа в среднем по стране выполнена на 75%, 23 региона страны отстают по выполнению задачи.

Андрей Чибис, заместитель министра строительства и ЖКК России:

— По поручению главы Минстроя России Михаила Меня в отношении отстающих регионов были приняты особые меры контроля, в том числе при участии Общероссийского народного фронта и Генпрокуратуры. Никакие оправдания срыва сроков приниматься не будут, только регионы, столкнувшиеся с чрезвычайными ситуациями, имеют право просить о небольшой отсрочке.

Однако Омская область в число «отстающих» не входит. В регионе программа переселения граждан из аварийного жилья выполнена на 86%.

За 5 лет реализации программы нужно было переселить 11 568 человек и расселить 4239 жилых помещения, общая площадь которых 168,2 тысяч квадратных метров.

На сегодняшний день с 2013 года жилищные условия улучшили 9 977 человек, расселено 144,3 тысячи квадратных метров. До 1 сентября необходимо переселить 1 591 человека на 23,96 тысячах квадратных метров.