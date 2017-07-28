Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в ответ на санкции Россия ослабит США, «заберет» себе Европу
Жительнице Екатеринбурга сломали позвоночник во время массажа
Звезды инстаграма: у девушки в купальнике уже 11 млн подписчиков
Ученые: арбузы могут спровоцировать рак
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото)
Роспотребнадзор дал советы посетителям барбершоповВедомство опубликовало детали, на которые следует обращать внимание при посещении мужских салонов красоты
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса
Фадеев и Тимати запускают новое музыкальное шоу
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч
Toyota за 500 тысяч евро: онлайн из Испании
Свадьба Преснякова и Красновой: эксклюзивные фото торжества
СМИ: Шаляпин и Копенкина гуляли по ночному Сочи
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото)
Иванка Трамп в кружевном платье покорила всех (фото)
Саакашвили сказал, где будет жить после лишения гражданства – СМИ
В Киеве грозят утопить Порошенко в золотом унитазе
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
10Японская поэзия спорта
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
09:48 (мск), источник: Om1.ru

До конца лета в Омске из аварийного жилья переселят 1591 человека

Всего за время реализации программы жилищные условия должны улучшить 11 568 человек.

Региональная программа переселения граждан из аварийного жилья на 2013−2017 годы должна завершиться до 1 сентября 2017 года. Об этом вчера заявил замминистра Минстроя России Андрей Чибис.

На сегодняшний день программа в среднем по стране выполнена на 75%, 23 региона страны отстают по выполнению задачи.

Андрей Чибис, заместитель министра строительства и ЖКК России:

— По поручению главы Минстроя России Михаила Меня в отношении отстающих регионов были приняты особые меры контроля, в том числе при участии Общероссийского народного фронта и Генпрокуратуры. Никакие оправдания срыва сроков приниматься не будут, только регионы, столкнувшиеся с чрезвычайными ситуациями, имеют право просить о небольшой отсрочке.

Однако Омская область в число «отстающих» не входит. В регионе программа переселения граждан из аварийного жилья выполнена на 86%.

За 5 лет реализации программы нужно было переселить 11 568 человек и расселить 4239 жилых помещения, общая площадь которых 168,2 тысяч квадратных метров.

На сегодняшний день с 2013 года жилищные условия улучшили 9 977 человек, расселено 144,3 тысячи квадратных метров. До 1 сентября необходимо переселить 1 591 человека на 23,96 тысячах квадратных метров.

Финансирование программы с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ выполнено полностью, в регион направили 2,73 миллиарда рублей федеральных средств. Из областного бюджета на программу переселения было выделено 2,28 миллиарда рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
До конца лета в Омске из аварийного жилья переселят 1591 человека
Белый дом заявил о сборе компромата на Трампа по заказу русских
Гульнаре Каримовой предъявили обвинение по нескольким статьям УК
Американский сенат не принял «урезанный» план замены Obamacare
Росавиация рассказала о 200 уволившихся пилотах
Арабская коалиция сбила ракету, летевшую на Мекку
В ЧП с поездом в Барселоне пострадали около 50 человек
В Нигерии боевики «Боко харам» убили более 50 нефтяников
Спорт
Лига Европы: «Зенит» победил и жару, и соперника Петербуржцы уверенно выиграли в Израиле, почти обеспечив выход в следующий раунд
Авто
Мешавший рабочим автомобиль подвинули ковшом погрузчика (видео) За происходящим наблюдали вся ремонтная бригада и прохожие
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Губернатор Петербурга пригрозил комитету по строительству
Сын генпрокурора РФ займется строительством жилья
Леди
Собчак и другие звезды с «мальчишеской» фигурой (фото) В нашем материале - обладательницы «мальчишеских» фигур, которых многие считают настоящими эталонами стройности.
Дети
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет Актрисе пришлось остаться в Греции.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь