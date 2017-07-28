В Уфе без холодной и горячей воды останутся десятки домов и три садика

С десяти часов утра 3 августа до девяти утра 4 августа в нескольких десятков домов Уфы отключат всю воду. Как сообщают представители «Уфаводоканала» сотрудники компании заменят запорную арматуру и займутся врезкой замененного участка водопровода.

Без воды останутся жилые дома № 73−95/1 по улице Интернациональной, 101, 103, 133 и 135 по Первомайской, 3−8 по улице Невского, 6−12/1 по улице Победы, детские сады № 222, 45, 174, в школа № 87, гимназия № 105, а также универмаг «Первомайский» и торговый центр «Сакмар».