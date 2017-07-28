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07:25 (мск), источник: VN.ru

Губернатор: «Куйбышев получит чистую воду в сентябре»

Уже этой осенью в Куйбышеве должна появиться вода принципиально нового качества. Об этом 27 июля заявил губернатор Новосибирской области. Какие еще вопросы поднимал глава региона в рамках рабочей поездки в Куйбышевский район, узнали корреспонденты ОТС.

Куйбышев — один из самых больших городов Новосибирской области. Вот только качество местной воды из кранов многие годы оставляет желать лучшего.

«На данный момент у нас не очень хорошая вода, желтая. За что платим, непонятно», — говорят местные жители.

Надежды жителей Куйбышева должны быть оправданы уже в этом году. На новых очистных сооружениях города завершили первый этап строительства. Объект инспектирует губернатор. Без этой станции, докладывают специалисты, куйбышевскую воду не отчистить.

На первую очередь новых очистных сооружений потратили 194 миллиона рублей. Сейчас идут пуско-наладочные работы. Второй этап — реконструкция действующего водозабора, замена всего оборудования на современные агрегаты. Так же глава региона поставил задачу обеспечить персонал достойными условиями работы. Те бытовки, в которых сегодня люди вынуждены работать круглосуточно, не выдерживает никакой критики.

Глава региона ответил на главный вопрос: когда жители Куйбышева получат воду не хуже новосибирской.

— В конце августа — начале сентября будет подана питьевая вода совершенно другого качества. Она будет несколько не соответствовать ГОСТу, но в первом квартале 2018 года вода должна отвечать всем нормам. Это будет первый случай в области, кроме Новосибирска, когда вода соответствует ГОСТу, — говорит губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также в ходе рабочей поездки первые лица региона ознакомились с ходом строительства терминала хранения, погрузки и перевозки голубого топлива. Это один из самых крупных инвестиционных проектов. Объем вложений — более десяти миллиардов рублей. Первую очередь введут уже в следующем году. Эффект от газового предприятия, говорят эксперты — это увеличение вдвое валового продукта Куйбышевского района.

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