Ввод жилья в Пермском крае упал на 12,7%

Это составило 87,3% к вводу жилья в соответствующем периоде предыдущего года. Инд7ивидуальными застройщиками за счет собственных и привлеченных средств построены жилые дома общей площадью 139,8 тыс. кв. метров. Это на 39,3% больше, чем в первом полугодии прошлого года.