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08:15 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Ввод жилья в Пермском крае упал на 12,7%

ПЕРМЬ, 28 июля, ФедералПресс. Пермьстат подвел итоги жилищного строительства за первое полугодие 2017 года. В январе-июне 2017 года в Пермском крае сдано в эксплуатацию 3846 квартир общей площадью 265,9 тыс. кв. метров.

Это составило 87,3% к вводу жилья в соответствующем периоде предыдущего года. Инд7ивидуальными застройщиками за счет собственных и привлеченных средств построены жилые дома общей площадью 139,8 тыс. кв. метров. Это на 39,3% больше, чем в первом полугодии прошлого года.

Средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа составила в январе-июне 2017 года 38 095 рублей.

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