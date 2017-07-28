Ввод жилья в Пермском крае упал на 12,7%
ПЕРМЬ, 28 июля, ФедералПресс. Пермьстат подвел итоги жилищного строительства за первое полугодие 2017 года. В
ПЕРМЬ, 28 июля, ФедералПресс. Пермьстат подвел итоги жилищного строительства за первое полугодие 2017 года. В
Это составило 87,3% к вводу жилья в соответствующем периоде предыдущего года. Инд7ивидуальными застройщиками за счет собственных и привлеченных средств построены жилые дома общей площадью 139,8 тыс. кв. метров. Это на 39,3% больше, чем в первом полугодии прошлого года.
Средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа составила в