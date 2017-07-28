Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: почему Запад будет добивать санкциями РФ даже во вред себе
Жительнице Екатеринбурга сломали позвоночник во время массажа
Звезды инстаграма: у девушки в купальнике уже 11 млн подписчиков
Мнение: Между США и Европой начинается конфликт из-за России
64-летняя жена Макрона затмила Рианну на встрече в Париже (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Вернулся к работе: Джонни Депп в новом образе на съемках
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей
В Москве наказали инспектора-хама (видео)
В России показали летающий автомобиль-амфибию
Роскошная свадьба: Сеть обсуждает фото Преснякова и Красновой
СМИ: Шаляпин и Копенкина гуляли по ночному Сочи
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото)
Иванка Трамп в кружевном платье покорила всех (фото)
СМИ: Порошенко считает, что Киев созрел для «деоккупации Крыма»
Караулова предстала обнаженной на съёмках - СМИ
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
10Политические битвы
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
08:14 (мск), источник: Вести - Пермь

В Прикамье введен режим ЧС по сбору урожая

Из-за обильных дождей, затоплены урожайные поля.

В Прикамье складывается непростая ситуация со сбором и самим урожаем. Причин несколько, но все породила дождливая погода. Выражение «Режим чрезвычайной ситуации» вновь входит в обиход в регионе.

В Пермском районе дожди стали настоящим стихийным бедствием. Сильным потоком воды смыло весь плодородный слой, и урожай превратился в сухие стебли.

Здесь кормовые культуры выращивают, чтобы обеспечить собственное хозяйство, другие выполняют региональный заказ, получив субсидии из бюджета. На полях всего региона высажено 14 тысяч гектаров кукурузы. Уже погибло 50% урожая. Оставшуюся часть соберут, но в растениях без початков нет самого ценного вещества — крахмала. Компенсировать это придётся покупкой специальных дорогостоящих кормов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как следствие — увеличение себестоимости, а в дальнейшем и цен на мясо и молоко. В правительстве региона ждут, когда сельхозпроизводители подсчитают убытки, чтобы дать точный прогноз.

Та же Удмуртия пока не знает, сможет ли для начала обеспечить себя. Впрочем, пшеница здесь достигла почти 2 метров, но вот уборка стала проблемой: из-за дождей срываются планы и сроки, страдает качество урожая.

Сегодня режим чрезвычайной ситуации действует в 6 районах края, в том числе и в Пермском. С 10 августа будет введён на территории всего региона, чтобы в случае невыполнения плана аграриям не пришлось возвращать полученные субсидии. Но главная надежда всё-таки на погоду — если дожди прекратятся, большую часть урожая получится спасти.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+27°
полупрозрачная облачность
756 мм рт. ст.
нормальное
84 %
очень высокая
3 м/с
легкий ветер
 Армен Джигарханян переезжает в новую квартиру за 30 млн
На Старом Арбате таинственная блондинка поцеловала Путина (видео)
Белый дом заявил о сборе компромата на Трампа по заказу русских
«Зенит» с победы стартовал в Лиге Европы
СМИ узнали, кто может возглавить штаб Путина на выборах-2018
Росавиация рассказала о 200 уволившихся пилотах
Сенат США принял закон об ужесточении санкций в отношении России
Delta Airlines объявила о прекращении полетов в Венесуэлу
Около 35 человек отравились при задымлении в метро Мексики
Спорт
Лига Европы: «Зенит» победил и жару, и соперника Петербуржцы уверенно выиграли в Израиле, почти обеспечив выход в следующий раунд
Авто
Мешавший рабочим автомобиль подвинули ковшом погрузчика (видео) За происходящим наблюдали вся ремонтная бригада и прохожие
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Что происходит на рынке недвижимости Москвы
«Горбушкин двор» застроят жилыми домами
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Леди
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото) В это тяжело поверить, но изначально оборки были деталью военной униформы.
Дети
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет Актрисе пришлось остаться в Греции.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь