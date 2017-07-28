В Прикамье введен режим ЧС по сбору урожая

В Прикамье складывается непростая ситуация со сбором и самим урожаем. Причин несколько, но все породила дождливая погода. Выражение «Режим чрезвычайной ситуации» вновь входит в обиход в регионе.

В Пермском районе дожди стали настоящим стихийным бедствием. Сильным потоком воды смыло весь плодородный слой, и урожай превратился в сухие стебли.

Здесь кормовые культуры выращивают, чтобы обеспечить собственное хозяйство, другие выполняют региональный заказ, получив субсидии из бюджета. На полях всего региона высажено 14 тысяч гектаров кукурузы. Уже погибло 50% урожая. Оставшуюся часть соберут, но в растениях без початков нет самого ценного вещества — крахмала. Компенсировать это придётся покупкой специальных дорогостоящих кормов.

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Как следствие — увеличение себестоимости, а в дальнейшем и цен на мясо и молоко. В правительстве региона ждут, когда сельхозпроизводители подсчитают убытки, чтобы дать точный прогноз.

Та же Удмуртия пока не знает, сможет ли для начала обеспечить себя. Впрочем, пшеница здесь достигла почти 2 метров, но вот уборка стала проблемой: из-за дождей срываются планы и сроки, страдает качество урожая.