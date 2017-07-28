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08:09 (мск), источник: Om1.ru

В Омск не пустили 453 килограмма орехов из США

Санкционный товар пытались завести из Казахстана.

В среду, 26 июля, на ФКП «Исилькуль» сотрудники таможни и Россельхознадзора предотвратили ввоз подкарантинного груза — 453 кг миндальных орехов.

Для последующей реализации в Омске орехи привезли из Казахстана. Во время осмотра ящиков с товаром были обнаружены этикетки, на которых была указана страна происхождения — США.

Все орехи изъяты и уничтожены согласно указу президента «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

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