В Омск не пустили 453 килограмма орехов из США
Санкционный товар пытались завести из Казахстана.
Санкционный товар пытались завести из Казахстана.
В среду, 26 июля, на ФКП «Исилькуль» сотрудники таможни и Россельхознадзора предотвратили ввоз подкарантинного груза — 453 кг миндальных орехов.
Для последующей реализации в Омске орехи привезли из Казахстана. Во время осмотра ящиков с товаром были обнаружены этикетки, на которых была указана страна происхождения — США.
Все орехи изъяты и уничтожены согласно указу президента «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».