На семи центральных улицах Москвы появились бесплатные стоянки для такси
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Бесплатные стоянки для такси появились в Москве на семи центральных улицах, сообщается на официальном портале московского мэра и правительства.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Бесплатные стоянки для такси появились в Москве на семи центральных улицах, сообщается на официальном портале московского мэра и правительства.
«В 2017 году на семи улицах в центре Москвы организовали бесплатные стоянки для такси. Они появились на улицах 1905 года, Пятницкой, Казакова, Большая Спасская, Большая Дорогомиловская, Олимпийском проспекте и Цветном бульваре», — говорится в сообщении.
Представители таксомоторного сообщества обратились в департамент транспорта Москвы с просьбой рассмотреть возможность организации новых стоянок на ряде центральных улиц города.
По словам Ликсутова, после рассмотрения предложенного адресного перечня было признано целесообразным организовать дополнительные стоянки легковых такси на семи улицах.
Также заммэра отметил, что стоянки такси появились на трех
Стоянки для такси создаются в Москве с 2011 года. Сейчас в городе организовано почти 400 парковок более чем на 1,3 тысячи
В 2015—2016 годах в рамках программы благоустройства «Моя улица» в центре столицы появилось 29 новых стоянок легковых такси на 85