Тенге не стал укрепляться вслед за нефтью
Курс нацвалюты составил 326,48 тенге за доллар по итогам утренних торгов на KASE 28 июля, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Курс нацвалюты составил 326,48 тенге за доллар по итогам утренних торгов на KASE 28 июля, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По итогам двух сессий 27 июля средневзвешенный курс тенге сложился на уровне 325,58 тенге.
Таким образом, сегодня нацвалюта ослабела на 90 тиын.
Минимальная стоимость составила 326,00 тенге, максимальная — 326,88 тенге.
Объем торгов достиг 37, 85 миллиона долларов. Курс нацвалюты в обменниках, по данным Kurs.kz, составил 326−326,9 тенге за доллар.
Напомним, цены на нефть пробили двухмесячный максимум. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 11.00 по времени Астаны достигла 51,38 доллара за баррель.