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08:14 (мск), источник: Tengrinews

Тенге не стал укрепляться вслед за нефтью

Курс нацвалюты составил 326,48 тенге за доллар по итогам утренних торгов на KASE 28 июля, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

По итогам двух сессий 27 июля средневзвешенный курс тенге сложился на уровне 325,58 тенге.

Таким образом, сегодня нацвалюта ослабела на 90 тиын.

Минимальная стоимость составила 326,00 тенге, максимальная — 326,88 тенге.

Объем торгов достиг 37, 85 миллиона долларов. Курс нацвалюты в обменниках, по данным Kurs.kz, составил 326−326,9 тенге за доллар.

Напомним, цены на нефть пробили двухмесячный максимум. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 11.00 по времени Астаны достигла 51,38 доллара за баррель.

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