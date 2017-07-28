Тенге не стал укрепляться вслед за нефтью

По итогам двух сессий 27 июля средневзвешенный курс тенге сложился на уровне 325,58 тенге.

Объем торгов достиг 37, 85 миллиона долларов. Курс нацвалюты в обменниках, по данным Kurs.kz, составил 326−326,9 тенге за доллар.

Напомним, цены на нефть пробили двухмесячный максимум. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 11.00 по времени Астаны достигла 51,38 доллара за баррель.