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08:37 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Обитатели ветхого жилья из Челябинский области переедут в «Смолинский»

Ключи новоселам на торжественной церемонии вручения сегодня, 28 июля, отдадут Губернатор Челябинской области Борис Дубровский и председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин.

В «Смолинский» заедут семьи из восьми районов области.

Только из Сосновского района в челябинский микрорайон «Смолинский» переедут обитатели ветхоаварийного жилья поселков Полетаево, Саккулово, Есаульского, а также из села Долгодеревенского, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал». Для них администрация Сосновского района уже приобрела 54 квартиры в «Смолинском».

В прошлом году также в июле Сергей Степашин уже вручал ключи от квартир жильцам в новостройке по улице Набережной в Челябинске. Традиция продолжается.

Также, сегодня Борис Дубровский и Сергей Степашин примут участие в церемонии вручения знака отличия «Знак качества ЖКХ» и фасадной таблички «Дом образцового содержания» присужденные многоэтажному дому по пр. Коммунистическому, 1б в Копейске, где чистоту и порядок, поддерживают сами жильцы дома.

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