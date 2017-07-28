Обитатели ветхого жилья из Челябинский области переедут в «Смолинский»

В «Смолинский» заедут семьи из восьми районов области.
Только из Сосновского района в челябинский микрорайон «Смолинский» переедут обитатели ветхоаварийного жилья поселков Полетаево, Саккулово, Есаульского, а также из села Долгодеревенского, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал». Для них администрация Сосновского района уже приобрела 54 квартиры в «Смолинском».
В прошлом году также в июле Сергей Степашин уже вручал ключи от квартир жильцам в новостройке по улице Набережной в Челябинске. Традиция продолжается.
Также, сегодня Борис Дубровский и Сергей Степашин примут участие в церемонии вручения знака отличия «Знак качества ЖКХ» и фасадной таблички «Дом образцового содержания» присужденные многоэтажному дому по пр. Коммунистическому, 1б в Копейске, где чистоту и порядок, поддерживают сами жильцы дома.