Обитатели ветхого жилья из Челябинский области переедут в «Смолинский»

В «Смолинский» заедут семьи из восьми районов области.

Только из Сосновского района в челябинский микрорайон «Смолинский» переедут обитатели ветхоаварийного жилья поселков Полетаево, Саккулово, Есаульского, а также из села Долгодеревенского, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал». Для них администрация Сосновского района уже приобрела 54 квартиры в «Смолинском».

В прошлом году также в июле Сергей Степашин уже вручал ключи от квартир жильцам в новостройке по улице Набережной в Челябинске. Традиция продолжается.