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08:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Ремонт Северной дамбы в Перми может затянуться из-за дождей

Окончание ремонта Северной дамбы в Перми может сдвинуться на пять-семь дней. Об этом сообщает портал «Не секретно», ссылаясь на слова министра транспорт края Николая Уханова.

Причиной отставания от графика, по словам министра, стали аномальные дожди.

Напомним, капитальный ремонт Северной дамбы (по ул. Уральской от ул. Парковой до ул. Розалии Землячки) начался 17 июня. В ходе ремонта будет переустроена ливневая канализация, заменены трамвайные рельсы, контактная сеть электротранспорта, улучшено освещение, устроено новое дорожное покрытие в обоих направлениях. Работы выполняет подрядная организация ООО «ТСИ-Пермь».

Компания заключила контракт с городом на 217,8 млн руб. В связи с капремонтом на участке ул. Уральской от ул. Пермской до ул. Крупской с 17 июня до 1 августа будет закрыто движение всех видов транспорта, электротранспорта — до 1 сентября.

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