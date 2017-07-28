Ремонт Северной дамбы в Перми может затянуться из-за дождей

Напомним, капитальный ремонт Северной дамбы (по ул. Уральской от ул. Парковой до ул. Розалии Землячки) начался 17 июня. В ходе ремонта будет переустроена ливневая канализация, заменены трамвайные рельсы, контактная сеть электротранспорта, улучшено освещение, устроено новое дорожное покрытие в обоих направлениях. Работы выполняет подрядная организация ООО «ТСИ-Пермь».

Компания заключила контракт с городом на 217,8 млн руб. В связи с капремонтом на участке ул. Уральской от ул. Пермской до ул. Крупской с 17 июня до 1 августа будет закрыто движение всех видов транспорта, электротранспорта — до 1 сентября.