Росавиация пересчитала уехавших пилотов

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Как рассказали «Известиям» в Росавиации, регулятор запросил российские авиакомпании о количестве уволившихся пилотов за последние несколько лет, а также имеющуюся информацию об их дальнейшем трудоустройстве. Полученные данные удивили. Как оказалось, с начала 2015 года уволилось всего около 200 пилотов. Согласно подтвержденным данным, около 100 человек из них перешли на работу в иностранные авиакомпании. Данных о дальнейшем трудоустройстве оставшихся 100 человек нет. Они могли перейти на работу в другие российские авиакомпании, могли переехать за рубеж.

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Одной из основных причин дефицита летного состава считался возникший в последние годы якобы массовый отток пилотов в азиатские авиакомпании из-за образовавшегося разрыва в зарплатах на фоне колебания курса валют. Об этом, в частности, заявлял ранее глава «Аэрофлота» Виталий Савельев. По его словам, российская компания платит командирам воздушного судна 470 тыс. рублей в месяц, вторым пилотам — 320−350 тыс. рублей. А зарплата в авиакомпаниях Китая, в частности, в валютном эквиваленте сейчас в 1,5−2 раза больше.

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта запросила сведения о россиянах у Китайской ассоциации воздушного транспорта (CATA) и передала полученную информацию в Росавиацию. По этим данным, на конец 2016 года в китайских авиакомпаниях был трудоустроен всего лишь 81 российский пилот.

— Собранные нами сведения выявили незначительный отток пилотов за рубеж, который не является критичным для гражданской авиации. Мы не увидели проблему, которая требовала бы каких-то отдельных решений с нашей стороны, — отметил представитель Росавиации.

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Впрочем, на условиях анонимности сотрудник одной из крупных российских авиакомпаний отметил, что в последнее время появилась еще одна новая тенденция. Пилоты стали оформлять отпуска по уходу за ребенком до трех лет с целью использовать это время для работы по найму в зарубежных авиакомпаниях. При этом они сохраняют свои рабочие места и получают регулярные выплаты от основного работодателя или через фонды социального страхования РФ. Но пока такие случаи носят единичный характер.

На эту схему, в частности, уже обратили внимание в авиакомпании «Россия». Ее официальный представитель заявил «Известиям», что перевозчик планирует обратиться к регулятору с предложением ввести ограничения действия пилотских свидетельств на период декретного отпуска.

По мнению независимого эксперта Дмитрия Адамидова, основными причинами перехода пилотов в иностранные компании являются зарплата и режим работы.

Сама по себе эта проблема не носит глобального характера, но в условиях оживления рынка и роста перевозок она приобрела высокую актуальность. Даже 3−4 пилота, ушедшие из компании в разгар сезона, могут создать серьезное напряжение. Дмитрий Адамидов Эксперт

Президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов считает, что уход летного состава можно предотвратить только в случае комплексного решения вопросов: улучшение режима труда и отдыха, климата внутри компании, введение гарантированной системы оплаты летного труда и увеличение ее размера.