Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: почему Запад будет добивать санкциями РФ даже во вред себе
Жительнице Екатеринбурга сломали позвоночник во время массажа
Лишенную прав Мару Багдасарян задержали за рулем в Москве
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Иванка Трамп в кружевном платье покорила всех (фото)
Роспотребнадзор дал советы посетителям барбершоповВедомство опубликовало детали, на которые следует обращать внимание при посещении мужских салонов красоты
«Титаник» 20 лет спустя: ДиКаприо, Уинслет и Зейн на общем фото
Кейт Хадсон побрилась налысо ради роли
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего»
Range Rover Velar: в продаже в октябре
Роскошная свадьба: Сеть обсуждает фото Преснякова и Красновой
СМИ: Шаляпин и Копенкина гуляли по ночному Сочи
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото)
Иванка Трамп в кружевном платье покорила всех (фото)
СМИ: Порошенко считает, что Киев созрел для «деоккупации Крыма»
Караулова предстала обнаженной на съёмках - СМИ
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
10Политические битвы
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
08:33 (мск), источник: Известия

Росавиация пересчитала уехавших пилотов

В гражданской авиации России в 2017 году резко обострилась проблема дефицита летного состава. Основной его причиной до сегодняшнего дня назывался массовый отток пилотов в азиатские авиакомпании. Росавиация провела опрос всех российских авиакомпаний и обнаружила, что за последнее время — с начала 2015 года — уволилось около 200 пилотов. Притом что в стране насчитывается свыше 12 тыс. летчиков. Исследование регулятора позволяет заключить, что сложившийся дефицит пилотов обусловлен в первую очередь бурным ростом авиаперевозок и приобретением большого количества новых воздушных судов.

Источник: Reuters

Как рассказали «Известиям» в Росавиации, регулятор запросил российские авиакомпании о количестве уволившихся пилотов за последние несколько лет, а также имеющуюся информацию об их дальнейшем трудоустройстве. Полученные данные удивили. Как оказалось, с начала 2015 года уволилось всего около 200 пилотов. Согласно подтвержденным данным, около 100 человек из них перешли на работу в иностранные авиакомпании. Данных о дальнейшем трудоустройстве оставшихся 100 человек нет. Они могли перейти на работу в другие российские авиакомпании, могли переехать за рубеж.

Читайте также
Пилотский треугольник

Одной из основных причин дефицита летного состава считался возникший в последние годы якобы массовый отток пилотов в азиатские авиакомпании из-за образовавшегося разрыва в зарплатах на фоне колебания курса валют. Об этом, в частности, заявлял ранее глава «Аэрофлота» Виталий Савельев. По его словам, российская компания платит командирам воздушного судна 470 тыс. рублей в месяц, вторым пилотам — 320−350 тыс. рублей. А зарплата в авиакомпаниях Китая, в частности, в валютном эквиваленте сейчас в 1,5−2 раза больше.

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта запросила сведения о россиянах у Китайской ассоциации воздушного транспорта (CATA) и передала полученную информацию в Росавиацию. По этим данным, на конец 2016 года в китайских авиакомпаниях был трудоустроен всего лишь 81 российский пилот.

— Собранные нами сведения выявили незначительный отток пилотов за рубеж, который не является критичным для гражданской авиации. Мы не увидели проблему, которая требовала бы каких-то отдельных решений с нашей стороны, — отметил представитель Росавиации.

Читайте также
Перелетчики гражданской авиации

Впрочем, на условиях анонимности сотрудник одной из крупных российских авиакомпаний отметил, что в последнее время появилась еще одна новая тенденция. Пилоты стали оформлять отпуска по уходу за ребенком до трех лет с целью использовать это время для работы по найму в зарубежных авиакомпаниях. При этом они сохраняют свои рабочие места и получают регулярные выплаты от основного работодателя или через фонды социального страхования РФ. Но пока такие случаи носят единичный характер.

На эту схему, в частности, уже обратили внимание в авиакомпании «Россия». Ее официальный представитель заявил «Известиям», что перевозчик планирует обратиться к регулятору с предложением ввести ограничения действия пилотских свидетельств на период декретного отпуска.

По мнению независимого эксперта Дмитрия Адамидова, основными причинами перехода пилотов в иностранные компании являются зарплата и режим работы.

Сама по себе эта проблема не носит глобального характера, но в условиях оживления рынка и роста перевозок она приобрела высокую актуальность. Даже 3−4 пилота, ушедшие из компании в разгар сезона, могут создать серьезное напряжение.
Дмитрий Адамидов
Эксперт

Президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов считает, что уход летного состава можно предотвратить только в случае комплексного решения вопросов: улучшение режима труда и отдыха, климата внутри компании, введение гарантированной системы оплаты летного труда и увеличение ее размера.

Российские авиакомпании за первое полугодие 2017 года увеличили пассажирские перевозки на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 46,2 млн человек.

Комментарии
2
Alex Heavy
Набирайте Таджиков, Узбеков, Киргизов ....в магазинах нас уже заменили, остались авиалинии и метрополитен.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Comp Kamerad Hackerov
)) Что же это делается, одни бегут, другие бегут, кто из Росавиации, кто в "силиконовую долину", ну может быть хоть кто нибудь на их места из США и Канады прибегут, может наши бывшие соотечественники вернутся ?))
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Новый посол России в США получил агреман
Россияне стали чаще жениться
Белый дом заявил о сборе компромата на Трампа по заказу русских
«Зенит» с победы стартовал в Лиге Европы
СМИ узнали, кто может возглавить штаб Путина на выборах-2018
Сенат США принял закон об ужесточении санкций в отношении России
Delta Airlines объявила о прекращении полетов в Венесуэлу
Около 35 человек отравились при задымлении в метро Мексики
Спорт
Лига Европы: «Зенит» победил и жару, и соперника Петербуржцы уверенно выиграли в Израиле, почти обеспечив выход в следующий раунд
Авто
Мешавший рабочим автомобиль подвинули ковшом погрузчика (видео) За происходящим наблюдали вся ремонтная бригада и прохожие
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
Что происходит на рынке недвижимости Москвы
«Горбушкин двор» застроят жилыми домами
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Леди
В моду вошли прозрачные кофты с оборками (фото) В это тяжело поверить, но изначально оборки были деталью военной униформы.
Дети
Беременную Глафиру Тарханову не пустили в самолет Актрисе пришлось остаться в Греции.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь