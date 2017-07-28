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08:42 (мск), источник: AmurMedia.ru

Минпромторг РФ поможет «Амурметаллу» в возвращении дальневосточного рынка

Запуск производства стали намечен уже на эти выходные.

Хабаровск, 28 июля, AmurMedia.

Делегация Минпромторга РФ посетила завод «Амурметалл» в Комсомольск-на-Амуре. Как сообщили в ведомстве, рабочая поездка носила больше ознакомительный характер. 30 января этого года у завода сменился собственник. Имущественный комплекс выкупила группа компаний «ТОРЭКС», сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГК «ТОРЭКС».

— Производственные мощности завода позволяют производить 1 миллион тонн продукции в год. Сейчас мы нацелены на то, чтобы вернуть себе рынок. Ведем переговоры с ЕВРАЗ и Уральской горно-металлургической компанией в частности, они везут сюда свою продукцию. На данный момент наша доля рынка — 50%. Мы хотим как минимум 70%, — рассказал о своих планах развития промышленного производства членам комиссии исполнительный директор ООО «ТОРЭКС-Хабаровск» Сергей Зюбр.

В краевом министерстве промышленности и транспорта со своей стороны отметили, что конкуренты «Амурметалла» сегодня работают в более выгодных условиях. По словам министра промышленности и транспорта Хабаровского края Сергея Ивашкина, железная дорога предоставляет тарифный коридор только тем предприятиям, кто везет свою продукцию на расстояние свыше 2,5 тысяч километров. «Амурметалл» таких преференций не имеет.

Директор департамента региональной промышленной политики Минпромторга России Алексей Беспрозванных сообщил, что ждет от нового руководства пакет вопросов, которые необходимо урегулировать на федеральном уровне.

— Минпромторг готов оказать содействие новому владельцу завода в работе с ОАО РЖД. Возможно даже рассмотреть вариант с субсидированием железнодорожных перевозок — или в сторону РЖД, или в сторону «Амурметалла», — заявили в ведомстве.

Напомним, запуск производства стали намечен уже на эти выходные. Первая партия продукции будет отгружена покупателям в августе. В планах руководства завода достичь отметки в 1 миллион тонн стали к июлю 2018-го.

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