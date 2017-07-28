Минпромторг РФ поможет «Амурметаллу» в возвращении дальневосточного рынка
Запуск производства стали намечен уже на эти выходные.
Запуск производства стали намечен уже на эти выходные.
Хабаровск, 28 июля, AmurMedia.
Делегация Минпромторга РФ посетила завод «Амурметалл» в
— Производственные мощности завода позволяют производить 1 миллион тонн продукции в год. Сейчас мы нацелены на то, чтобы вернуть себе рынок. Ведем переговоры с ЕВРАЗ и Уральской
В краевом министерстве промышленности и транспорта со своей стороны отметили, что конкуренты «Амурметалла» сегодня работают в более выгодных условиях. По словам министра промышленности и транспорта Хабаровского края Сергея Ивашкина, железная дорога предоставляет тарифный коридор только тем предприятиям, кто везет свою продукцию на расстояние свыше 2,5 тысяч километров. «Амурметалл» таких преференций не имеет.
Директор департамента региональной промышленной политики Минпромторга России Алексей Беспрозванных сообщил, что ждет от нового руководства пакет вопросов, которые необходимо урегулировать на федеральном уровне.
— Минпромторг готов оказать содействие новому владельцу завода в работе с ОАО РЖД. Возможно даже рассмотреть вариант с субсидированием железнодорожных перевозок — или в сторону РЖД, или в сторону «Амурметалла», — заявили в ведомстве.
Напомним, запуск производства стали намечен уже на эти выходные. Первая партия продукции будет отгружена покупателям в августе. В планах руководства завода достичь отметки в 1 миллион тонн стали к июлю 2018-го.