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11:17 (мск), источник: Комсомольская правда

На проверку систем безопасности в метро Петербурга заплатят почти 20 миллионов рублей

Максимальная стоимость контракта составляла более 30 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

Проверка безопасности — дело затратное. Петербургский метрополитен собирается потрать на это более 19 миллионов рублей. Соответствующий лот разместили на сайте госзакупок.

— Оказание услуг по проведению уязвимости 147 категоризированных объектов Петербургского метрополитена в соответствии с изменениями требований транспортной безопасности, утвержденных постановлением правительства от 5 апреля 2017 года № 410, — так называется объект закупки.

И победитель уже есть. Тендер выиграла компания «Иста Системс». Максимальная стоимость контракта составляла более 31 миллиона рублей, но компания выполнит поставленные задачи за 19,6 миллионов.

Напомним, усиление безопасности в подземке началось после теракта 3 апреля. Взрыв в вагоне унес жизни 15 человек и самого смертника, 87 получили травмы.

Тотальный досмотр пассажиров, который проходит на четырех станциях подземки, должны завершиться до конца недели.

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