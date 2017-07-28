На проверку систем безопасности в метро Петербурга заплатят почти 20 миллионов рублей

Источник: Комсомольская правда

Проверка безопасности — дело затратное. Петербургский метрополитен собирается потрать на это более 19 миллионов рублей. Соответствующий лот разместили на сайте госзакупок.

— Оказание услуг по проведению уязвимости 147 категоризированных объектов Петербургского метрополитена в соответствии с изменениями требований транспортной безопасности, утвержденных постановлением правительства от 5 апреля 2017 года № 410, — так называется объект закупки.

И победитель уже есть. Тендер выиграла компания «Иста Системс». Максимальная стоимость контракта составляла более 31 миллиона рублей, но компания выполнит поставленные задачи за 19,6 миллионов.

Напомним, усиление безопасности в подземке началось после теракта 3 апреля. Взрыв в вагоне унес жизни 15 человек и самого смертника, 87 получили травмы.