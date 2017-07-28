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09:03 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии появились новые вакансии с зарплатой от 40 до 70 тысяч рублей

УФА, 28 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. На информационном портале занятости населения Минтруда Башкортостана опубликованы новые вакансии с заработной платой не ниже 40 тысяч рублей.

Уфимское предприятие «Промебель» примет на работу замерщика-проектировщика. Заработная плата — 70 тысяч рублей, соцпакет. Необходимы: опыт работы, знание 3D графических программ, желательно ПРО100, CorelDRAW.

Кроме того, предприятию «Промебель» необходим опытный монтажник натяжных потолков. Заработная плата — 45 тысяч рублей, социальный пакет.

Нефтекамское ООО «ЛДЦЕО «Доктор Озон» ищет врача УЗИ и врача-отоларинголога. Заработная плата — 50 тысяч рублей, соцпакет.

Для вахтовой работы по Башкортостану уфимскому ООО «Спецстроймонтаж» требуется бетонщик с зарплатой не ниже 40 тысяч рублей. Необходим опыт работы не менее одного года.

Этому же предприятию для вахтовой работы по республике требуются каменщик и электрогазосварщик с опытом работы не менее года. За работу каменщика готовы платить не менее 45 тысяч рублей, электрогазосварщика — не ниже 55 тысяч рублей.

С этими и другими вакансиями можно подробно ознакомиться на информационном портале занятости населения Минтруда РБ.

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