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09:26 (мск), источник: ЕАН

Таможенники не пустили в Екатеринбург полсотни кукольных домиков

Екатеринбургские таможенники изъяли 48 кукольных домиков Lighting houses, которые одна из компаний незаконно ввезла из Китая.

Как сообщает пресс-служба ведомства, игрушки были отмечены товарным знаком японской компании EPOCH company, LTD. Компания же из Екатеринбурга, ввозившая «Дома со светом» из Китая, не имела лицензионных соглашений и иных разрешительных документов от правообладателя указанного товарного знака.

В результате информация о декларировании игрушек была направлена представителю правообладателя EPOCH company, LTD (Япония). После рассмотрения поступивших документов и фотографий товаров эта компания обратилась в Екатеринбургскую таможню в целях защиты своих прав на интеллектуальную собственность.

Возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение авторских и смежных прав».

Отметим, что с начала 2017 года должностными лицами Екатеринбургской таможни выявлено и изъято более 4 тысяч единиц контрафактной продукции (игрушки, запчасти, спортивная одежда и обувь). Возбуждено 4 дела об административных правонарушениях и одно уголовное дело.

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