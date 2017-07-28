Таможенники не пустили в Екатеринбург полсотни кукольных домиков

Как сообщает пресс-служба ведомства, игрушки были отмечены товарным знаком японской компании EPOCH company, LTD. Компания же из Екатеринбурга, ввозившая «Дома со светом» из Китая, не имела лицензионных соглашений и иных разрешительных документов от правообладателя указанного товарного знака.

В результате информация о декларировании игрушек была направлена представителю правообладателя EPOCH company, LTD (Япония). После рассмотрения поступивших документов и фотографий товаров эта компания обратилась в Екатеринбургскую таможню в целях защиты своих прав на интеллектуальную собственность.

Возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение авторских и смежных прав».