Таможенники не пустили в Екатеринбург полсотни кукольных домиков
Екатеринбургские таможенники изъяли 48 кукольных домиков Lighting houses, которые одна из компаний незаконно ввезла из Китая.
Екатеринбургские таможенники изъяли 48 кукольных домиков Lighting houses, которые одна из компаний незаконно ввезла из Китая.
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В результате информация о декларировании игрушек была направлена представителю правообладателя EPOCH company, LTD (Япония). После рассмотрения поступивших документов и фотографий товаров эта компания обратилась в Екатеринбургскую таможню в целях защиты своих прав на интеллектуальную собственность.
Возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение авторских и смежных прав».
Отметим, что с начала 2017 года должностными лицами Екатеринбургской таможни выявлено и изъято более 4 тысяч единиц контрафактной продукции (игрушки, запчасти, спортивная одежда и обувь). Возбуждено 4 дела об административных правонарушениях и одно уголовное дело.