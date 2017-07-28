В Петербурге накануне Дня ВМФ заложат две новейшие подводные лодки
Одни из самых малошумных субмарин будут предназначены для Тихоокеанского флота.
Одни из самых малошумных субмарин будут предназначены для Тихоокеанского флота.
На «Адмиралтейских вервях» в пятницу, 28 июля, заложат две новые подводные лодки. Это будут первые
Участниками торжественной церемонии закладки субмарин станут замглавы Министерства обороны России Юрий Борисов, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и глава Ленобласти Александр Дрозденко. Об этом РИА ФАН сообщает со ссылкой на
К слову, будущие субмарины проекта 636.3 («Варшавянка») способны развивать надводную скорость до 20 узлов и погружаться на глубину 300 метров. Новые подводные лодки, которые станут одними из самых малошумных, предназначены для Тихоокеанского флота.
К слову, сегодня же, 28 июля, пройдет генеральная репетиция Главного