В Петербурге накануне Дня ВМФ заложат две новейшие подводные лодки

Источник: Комсомольская правда

На «Адмиралтейских вервях» в пятницу, 28 июля, заложат две новые подводные лодки. Это будут первые дизель-электрические субмарины «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов».

Участниками торжественной церемонии закладки субмарин станут замглавы Министерства обороны России Юрий Борисов, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и глава Ленобласти Александр Дрозденко. Об этом РИА ФАН сообщает со ссылкой на пресс-службу «Адмиралтейских верфей».

К слову, будущие субмарины проекта 636.3 («Варшавянка») способны развивать надводную скорость до 20 узлов и погружаться на глубину 300 метров. Новые подводные лодки, которые станут одними из самых малошумных, предназначены для Тихоокеанского флота.