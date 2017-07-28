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10:46 (мск), источник: Комсомольская правда

В Петербурге накануне Дня ВМФ заложат две новейшие подводные лодки

Одни из самых малошумных субмарин будут предназначены для Тихоокеанского флота.

Источник: Комсомольская правда

На «Адмиралтейских вервях» в пятницу, 28 июля, заложат две новые подводные лодки. Это будут первые дизель-электрические субмарины «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов».

Участниками торжественной церемонии закладки субмарин станут замглавы Министерства обороны России Юрий Борисов, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и глава Ленобласти Александр Дрозденко. Об этом РИА ФАН сообщает со ссылкой на пресс-службу «Адмиралтейских верфей».

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К слову, будущие субмарины проекта 636.3 («Варшавянка») способны развивать надводную скорость до 20 узлов и погружаться на глубину 300 метров. Новые подводные лодки, которые станут одними из самых малошумных, предназначены для Тихоокеанского флота.

К слову, сегодня же, 28 июля, пройдет генеральная репетиция Главного военно-морского парада с участием более двадцати боевых кораблей. Сам парад состоится в День ВМФ, который Петербург отметит 30 июля.

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