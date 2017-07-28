Корвет «Громкий» сошёл со стапелей Амурского судостроительного завода
В ходе церемонии губернатор Вячеслав Шпорт пожелал корабелам больше новых заказов.
В ходе церемонии губернатор Вячеслав Шпорт пожелал корабелам больше новых заказов.
В
«На этом предприятии стало уже хорошее традицией сдавать корабли. Этот месяц вообще насыщенный — ровно неделю назад мы передавали корвет “Совершенный”
Он поблагодарил кораблестроителей за работу и за то, что поверили в предприятие, когда оно переживало кризис. Глава региона также обратил внимание, что завод пополняется молодыми кадрами, которые заинтересованы в будущем и видят его в судостроении. Своевременное выполнение военных и гражданских заказов позволит заводу наращивать объёмы производства. Их и больших зарплат пожелал губернатор в завершение своей речи.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что строительство многоцелевого корвета «Громкий» началось в
Судно предназначено для действий в ближней морской зоне: ведения борьбы с надводными кораблями, артиллерийской поддержки морского десанта. Водоизмещение корабля — 1800 тонн, длинна почти 105 метров, ширина 13 метров, дальность плавания — четыре тысячи миль.
Корпус корвета является принципиально новым по конструктивному исполнению. В кормовой части судна впервые для отечественных кораблей такого водоизмещения разместили ангар со