Корвет «Громкий» сошёл со стапелей Амурского судостроительного завода

Источник: Восток Медиа

В Комсомольске-на-Амуре на Амурском судостроительном заводе сошёл на воду корвет «Громкий». Его построили для Тихоокеанского флота России, как и сданный ранее «Совершенный», сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

«На этом предприятии стало уже хорошее традицией сдавать корабли. Этот месяц вообще насыщенный — ровно неделю назад мы передавали корвет “Совершенный” Военно-Морскому флоту. Он прошёл все ходовые испытания и сегодня несёт боевую службу. А сегодня мы спускаем новый корвет — “Громкий”. Процесс пошёл. Сегодня мы видим, что отрабатываются технологии, налаживается ритм изготовление и сдачи кораблей», — сказал Вячеслав Шпорт.

Он поблагодарил кораблестроителей за работу и за то, что поверили в предприятие, когда оно переживало кризис. Глава региона также обратил внимание, что завод пополняется молодыми кадрами, которые заинтересованы в будущем и видят его в судостроении. Своевременное выполнение военных и гражданских заказов позволит заводу наращивать объёмы производства. Их и больших зарплат пожелал губернатор в завершение своей речи.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что строительство многоцелевого корвета «Громкий» началось в Комсомольске-на-Амуре в феврале 2012 года. Сдать его корабелы должны били ещё в 2015 году, однако финансовые трудности, возникшие на предприятии, не позволили этого сделать.

Судно предназначено для действий в ближней морской зоне: ведения борьбы с надводными кораблями, артиллерийской поддержки морского десанта. Водоизмещение корабля — 1800 тонн, длинна почти 105 метров, ширина 13 метров, дальность плавания — четыре тысячи миль.