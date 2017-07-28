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09:30 (мск), источник: СуперОмск

В омском доме перед капремонтом обвалился потолок

Глава омской Госжилинспекции Сергей Плисов провел совещание по вопросу восстановления разрушившихся перекрытий верхнего этажа двухэтажного дома № 60А по улице Гусарова.

Данный дом подлежал капремонту, сделать который уже постановил суд. Вследствие этого департамент городского хозяйства заключил соглашение с управляющей компанией «Сентябрь», а та в свою очередь — договор с подрядчиком, которому предстоит теперь не только провести капремонт, но и восстановить обвалившиеся стены.

Сейчас подрядная организация готовится к ремонтным работам. При этом требуется, чтобы жильцы дома на время ремонта переселились и предоставили доступ в свои квартиры, чего некоторые делать не хотят. Это тормозит процесс восстановления стен, поэтому решено провести дополнительное собрание собственников, сообщает пресс-служба ГЖИ.

Кроме того, планируется дополнительно обследовать потолочные перекрытия первого этажа и в целом провести капремонт до конца 2017 года.

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