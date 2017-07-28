На улице Репина стартовал ремонт
Работы будут проводиться на бульварной части, где до сентября должны заменить плиточное покрытие.
Работы будут проводиться на бульварной части, где до сентября должны заменить плиточное покрытие.
Пешеходная зона на улице Репина будет обновлена. Здесь накануне подрядчик ООО «УралСтрой ВМД» стартовал ремонт. Планируется, что к началу сентября на улице будет заменено плиточное покрытие, пишет администрация Перми.
В Орджоникидзевском районе этим летом уже благоустроены пешеходные дорожки по улицам Репина, Гайвинская и Волховская. Там были заменены асфальт и бортовой камень.
Сейчас работы по благоустройству идут на тротуаре по улице Можайской от улицы Генерала Черняховского до улицы Бушмакина (микрорайон Кислотные дачи) и на пешеходной дорожке, проходящей от дома № 16 по улице Бушмакина до дома № 27 по улице Генерала Черняховского. Там также меняют асфальт и бортовой камень. В дальнейшем запланировано обустройство пешеходной зоны по улице Евгения Пузырева от улицы Бенгальской до улицы Звездной.