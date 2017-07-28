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09:54 (мск), источник: Новости Перми

На улице Репина стартовал ремонт

Работы будут проводиться на бульварной части, где до сентября должны заменить плиточное покрытие.

Источник: Новости Перми

Пешеходная зона на улице Репина будет обновлена. Здесь накануне подрядчик ООО «УралСтрой ВМД» стартовал ремонт. Планируется, что к началу сентября на улице будет заменено плиточное покрытие, пишет администрация Перми.

В Орджоникидзевском районе этим летом уже благоустроены пешеходные дорожки по улицам Репина, Гайвинская и Волховская. Там были заменены асфальт и бортовой камень.

Сейчас работы по благоустройству идут на тротуаре по улице Можайской от улицы Генерала Черняховского до улицы Бушмакина (микрорайон Кислотные дачи) и на пешеходной дорожке, проходящей от дома № 16 по улице Бушмакина до дома № 27 по улице Генерала Черняховского. Там также меняют асфальт и бортовой камень. В дальнейшем запланировано обустройство пешеходной зоны по улице Евгения Пузырева от улицы Бенгальской до улицы Звездной.

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