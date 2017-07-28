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10:32 (мск), источник: Интерфакс

Парковку в Москве можно будет оплатить картой «Тройка»

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU — Оплатить парковку на улицах Москвы, а также на закрытых городских стоянках со шлагбаумами вскоре станет возможным по карте «Тройка».

Источник: Агентство «Москва»

Соответствующий проект постановления правительства Москвы подготовлен департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В настоящее время паркоматы в зоне платных парковок принимают банковские карты, а также парковочные карты (выпускаются номиналом 500 и 1000 рублей).

Проектом документа предлагается полностью отказаться от специальных парковочных карт. Для оплаты стоянки картой «Тройка» ее необходимо будет поднести к валидатору паркомата.

«Карта “Тройка” является одним из наиболее востребованных и широко используемых способов оплаты транспортных услуг в Москве», — говорится в пояснительной записке к документу.

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Отмечается, что при использовании паркомата стоимость парковки будет округляться до рубля в меньшую сторону.

Кроме того, проектом постановления предлагается утвердить внедренный в прошлом году в качестве эксперимента способ оплаты за размещение транспортных средств на платных городских парковках с помощью телефонного звонка.

В настоящее время стоянку в зоне платных парковок также можно оплатить с помощью смс-сообщения, либо специального мобильного приложения.

В зону платной парковки сейчас входит 511 улиц и участков улиц. Стоимость стоянки составляет от 40 до 200 рублей в час. По воскресеньям, а также выходным праздничным дням парковка на улично-дорожной сети Москвы бесплатная.

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