Парковку в Москве можно будет оплатить картой «Тройка»

Источник: Агентство «Москва»

Соответствующий проект постановления правительства Москвы подготовлен департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В настоящее время паркоматы в зоне платных парковок принимают банковские карты, а также парковочные карты (выпускаются номиналом 500 и 1000 рублей).

Проектом документа предлагается полностью отказаться от специальных парковочных карт. Для оплаты стоянки картой «Тройка» ее необходимо будет поднести к валидатору паркомата.

«Карта “Тройка” является одним из наиболее востребованных и широко используемых способов оплаты транспортных услуг в Москве», — говорится в пояснительной записке к документу.

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Отмечается, что при использовании паркомата стоимость парковки будет округляться до рубля в меньшую сторону.

Кроме того, проектом постановления предлагается утвердить внедренный в прошлом году в качестве эксперимента способ оплаты за размещение транспортных средств на платных городских парковках с помощью телефонного звонка.

В настоящее время стоянку в зоне платных парковок также можно оплатить с помощью смс-сообщения, либо специального мобильного приложения.