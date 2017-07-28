С 1 по 11 августа изменяется расписание пассажирских поездов на участке Байкальск — Выдрино
Расписание движения пассажирских поездов на участке Байкальск — Выдрино
Расписание движения пассажирских поездов на участке Байкальск — Выдрино
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Вариантный график следования поездов применяется в период работ по модернизации пути и позволяет пропускать поезда с максимальным соблюдением времени, указанного в постоянном расписании. Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».