В Башкирии назвали среднюю зарплату в PR-сфере
УФА, 28 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Сегодня в России отмечается День
УФА, 28 июл 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Сегодня в России отмечается День
По данным портала HeadHunter, средняя предлагаемая зарплата в сфере «PR/Маркетинговые коммуникации» в Башкортостане составляет на данный момент 27 тысяч рублей. При этом те, кто ищет работу в данной сфере, рассчитывают на зарплату не ниже 35 тысяч рублей.
Служба исследований компании HeadHunter подготовила исследование рынка труда в сфере «PR/Маркетинговые коммуникации» и составила республиканский рейтинг самых высокодоходных вакансий в этой сфере.
На первой строчке рейтинга — агент по продвижению услуг аутсорсинга, работа которого оценивается до 200 тысяч рублей в месяц.
На втором месте — региональный представитель в
На третьем месте —
Ведущий
Замыкает пятерку вакансия специалиста по контекстной рекламе — директолога. За его работу компания готова платить от 30 до 70 тысяч рублей в месяц.
«В Башкортостане спрос на
По ее словам, главными драйверами спроса на работников этой сферы являются компании из сфер бизнеса, которые так или иначе связаны с рекламой и продвижением — СМИ, маркетинг, реклама, ИТ. Также положительно влияют на динамику спроса компании из сфер торговли, производства продуктов питания и потребительских товаров. То же самое можно сказать и в отношении сфер строительства и услуг для бизнеса, которые в последнее время активно развиваются.
«Уровень конкуренции на рынке труда среди