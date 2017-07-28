Приморский фермер уничтожил гору
Вместо выращивания овощей предприниматель наживался на карьере со скалой.
Вместо выращивания овощей предприниматель наживался на карьере со скалой.
Хасанский районный суд Приморского края обязал главу крестьянского хозяйства возместить ущерб окружающей среде в размере 11 миллионов 648 тысяч рублей. Предприниматель на арендованных землях сельскохозяйственного назначения, ведя добычу полезных ископаемых, уничтожил плодородный слой земли, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
В 2014 году сотрудники управлениянадзорного ведомства обнаружили в Хасанском районе незаконную добычу скального грунта. Местный фермер взял в аренду у муниципалитета земельный участок, но вместо выращивания сельскохозяйственной продукции устроил карьер в виде котлована площадью 18200 квадратных метров. С помощью тяжёлой техники рабочие перемещали плодородный слой почвы и в результате почти полностью срыли сопку, располагающуюся на участке земли.
Против нарушителя сотрудники ведомства возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 8,6 КоАП РФ («Уничтожение плодородного слоя почвы»). Постановлением суда фермеру был назначен штраф в размере 20 тысяч рублей. Жалобы фермера в высшие судебные инстанции были оставлены без удовлетворения.
После того как фермер отказался добровольно восстановить объект, Приморский межрайонный природоохранный прокурор обратился в Хасанский районный суд с требованием взыскать с предпринимателя ущерб, причинённый почвам. Определённая экспертами сумма ущерба (11 648 000 рублей) перейдет в доход местного бюджета, равно как и государственная пошлина в размере 60 000 рублей.