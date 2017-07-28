Приморский фермер уничтожил гору

Хасанский районный суд Приморского края обязал главу крестьянского хозяйства возместить ущерб окружающей среде в размере 11 миллионов 648 тысяч рублей. Предприниматель на арендованных землях сельскохозяйственного назначения, ведя добычу полезных ископаемых, уничтожил плодородный слой земли, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

В 2014 году сотрудники управлениянадзорного ведомства обнаружили в Хасанском районе незаконную добычу скального грунта. Местный фермер взял в аренду у муниципалитета земельный участок, но вместо выращивания сельскохозяйственной продукции устроил карьер в виде котлована площадью 18200 квадратных метров. С помощью тяжёлой техники рабочие перемещали плодородный слой почвы и в результате почти полностью срыли сопку, располагающуюся на участке земли.

Против нарушителя сотрудники ведомства возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 8,6 КоАП РФ («Уничтожение плодородного слоя почвы»). Постановлением суда фермеру был назначен штраф в размере 20 тысяч рублей. Жалобы фермера в высшие судебные инстанции были оставлены без удовлетворения.