Доходы пермяков падают, а количество выданных кредитов растет
Ученые Классического университета сравнивают ситуацию с 2008 годом.
Ученые Классического университета сравнивают ситуацию с 2008 годом.
Жители Пермского края за 5 месяцев взяли кредитов на 10 млрд больше, чем за
Сегодняшняя ситуация напоминает период после острой фазы кризиса 2008-го. Выдача новых кредитов постепенно восстанавливалась после сильного падения.
Однако ученые Пермского университета видят и значительные отличия. В 2009—2011 гг. рост кредитования проходил по условиям постепенного восстановления экономики, когда увеличивался и ВВП и реальные располагаемые доходы населения. В 2015—2017 гг. ситуация иная — доходы людей продолжают падать.