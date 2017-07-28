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10:10 (мск), источник: Вести - Пермь

Доходы пермяков падают, а количество выданных кредитов растет

Ученые Классического университета сравнивают ситуацию с 2008 годом.

Жители Пермского края за 5 месяцев взяли кредитов на 10 млрд больше, чем за январь-май 2016-го. Всего на сумму свыше 57 млрд рублей. В условиях, когда сокращаются доходы населения, рост задолженности перед банками может стать миной замедленного действия, отмечают эксперты экономического факультета ПГНИУ.

Сегодняшняя ситуация напоминает период после острой фазы кризиса 2008-го. Выдача новых кредитов постепенно восстанавливалась после сильного падения.

Однако ученые Пермского университета видят и значительные отличия. В 2009—2011 гг. рост кредитования проходил по условиям постепенного восстановления экономики, когда увеличивался и ВВП и реальные располагаемые доходы населения. В 2015—2017 гг. ситуация иная — доходы людей продолжают падать.

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