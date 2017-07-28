Доходы пермяков падают, а количество выданных кредитов растет

Жители Пермского края за 5 месяцев взяли кредитов на 10 млрд больше, чем за январь-май 2016-го. Всего на сумму свыше 57 млрд рублей. В условиях, когда сокращаются доходы населения, рост задолженности перед банками может стать миной замедленного действия, отмечают эксперты экономического факультета ПГНИУ.