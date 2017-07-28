Уссурийские таможенники задержали крупную партию роботов-пылесосов
Хасанские таможенники обнаружили крупную партию
Хасанские таможенники обнаружили крупную партию
При прибытии из КНР в Россию водитель предоставил товаросопроводительные документы на товары народного потребления. В ходе проведения таможенного контроля таможенники установили несоответствие фактических данных сведениям, указанным в документах. В действительности оказалось на 1,4 тонны больше
В отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по факту сообщения таможенному органу недостоверных сведений о весе брутто товаров. Товар изъят и помещен на ответственное хранение.