Уссурийские таможенники задержали крупную партию роботов-пылесосов

При прибытии из КНР в Россию водитель предоставил товаросопроводительные документы на товары народного потребления. В ходе проведения таможенного контроля таможенники установили несоответствие фактических данных сведениям, указанным в документах. В действительности оказалось на 1,4 тонны больше роботов-пылесосов.