В Красноярске отремонтируют трамвайные пути на 16 млн рублей
Гарантийный срок на выполненные работы — 3 года.
Гарантийный срок на выполненные работы — 3 года.
Капитальный ремонт трамвайных путей планируется сделать на проспекте им. газ. «Красноярский рабочий». Информация о торгах размещена на сайте госзакупок.
По условиям контракта подрядчик должен будет разобрать пути и перекрытия, уплотнить грунт, заменить шпалы и рельсы на новые, установить бортовые камни, стальные перила, положить асфальт и бетонные тротуары. Стоимость работ определяется в 16 млн рублей. Итоги торгов подведут 18 августа.
Гарантийный срок на выполненные работы — 3 года. Если в течение этого времени обнаружатся
Напомним, весной этого года в Красноярске трамвай нового поколения с