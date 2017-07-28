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10:51 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске отремонтируют трамвайные пути на 16 млн рублей

Гарантийный срок на выполненные работы — 3 года.

Капитальный ремонт трамвайных путей планируется сделать на проспекте им. газ. «Красноярский рабочий». Информация о торгах размещена на сайте госзакупок.

По условиям контракта подрядчик должен будет разобрать пути и перекрытия, уплотнить грунт, заменить шпалы и рельсы на новые, установить бортовые камни, стальные перила, положить асфальт и бетонные тротуары. Стоимость работ определяется в 16 млн рублей. Итоги торгов подведут 18 августа.

Гарантийный срок на выполненные работы — 3 года. Если в течение этого времени обнаружатся какие-то дефекты, подрядчик должен будет устранить их за свой счёт.

Напомним, весной этого года в Красноярске трамвай нового поколения с климат-контролем, мягкими креслами и вай-фаем в салоне.

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