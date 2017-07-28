Более 500 работников судоверфи «Звезда» получат новые квартиры

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Сегодня губернатор Приморья побывал на строительной площадке нового микрорайона в Большом Камне. Уже в этом году квартиры здесь получат более 500 работников завода.

По словам замдиректора по жилищному строительству судостроительного комплекса ССК «Звезда» Даира Канбекова, подрядчики уже сдали один пятиэтажный дом, сейчас строятся еще 16 четырехэтажных дома на 672 квартиры. Из них 12 домов на 504 квартиры должны быть готовы уже в этом году.

При строительстве здесь используют современные высококачественные материалы. Закупочные процедуры на вторую очередь домов микрорайона Шестой пройдут уже в августе этого года.

«Вторая очередь строительства — это еще 14 домов. После их сдачи общее количество квартир в микрорайоне составит 1100», — сообщил замдиректора ССК «Звезда».

Строители отметили, что стройка немного отстает от графика, но это не повлияет на срок сдачи домов.

«Во время проведения земляных работ на участке обнаружили городские коммунальные сети, из-за чего стройка немного сдвинулась по графику. Для отведения сетей привлекли дополнительные силы, это позволит выполнить все запланированные работы в срок», — пояснил Даир Канбеков, добавив, что параллельно ведется укладка сетей для нового микрорайона.

Кроме того, недалеко от микрорайона Шестой продолжается застройка микрорайона Пятый. Здесь также сдана в эксплуатацию одна пятиэтажка и еще одна — в сентябре. В ближайшее время здесь приступят к строительству второй очереди — еще трех домов.

На встрече с работниками судоверфи «Звезда» Владимир Миклушевский подчеркнул, что в Большом Камне за счёт краевого бюджета строится еще один микрорайон «Солнечный», квартиры здесь будут сдавать в аренду.