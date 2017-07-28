На Кубани разработали турмаршруты для пенсионеров

— Пешеходные маршруты по горным долинам включают множество оборудованных для отдыха площадок и проложены с учетом мест, оснащенных лестницами с перилами или другими конструкциями. Это позволяет легко преодолевать расстояния людям преклонного возраста, — рассказали в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Как выяснилось, больше всего специализированных экскурсий предлагает Анапа, где расположено множество археологических памятников, древних православных храмов, этнографический и природный парки.