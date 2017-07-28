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10:52 (мск), источник: "Российская газета"

На Кубани разработали турмаршруты для пенсионеров

На Кубани разработали специальные туры для пожилых туристов. Всего подготовлено 40 экскурсионных маршрутов в десяти районах края.

— Пешеходные маршруты по горным долинам включают множество оборудованных для отдыха площадок и проложены с учетом мест, оснащенных лестницами с перилами или другими конструкциями. Это позволяет легко преодолевать расстояния людям преклонного возраста, — рассказали в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Как выяснилось, больше всего специализированных экскурсий предлагает Анапа, где расположено множество археологических памятников, древних православных храмов, этнографический и природный парки.

Экскурсиями по объектам сельского и этнотуризма готовый удивлять соседние Крымский и Темрюкский районы, а также Новороссийск. А вот в Славянском, Новопокровском, Успенском, Усть-Лабинском районах и Армавире создали экскурсии для знакомства с историей и культурой кубанского казачества.

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