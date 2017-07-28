На Кубани разработали турмаршруты для пенсионеров
На Кубани разработали специальные туры для пожилых туристов. Всего подготовлено 40 экскурсионных маршрутов в десяти районах края.
На Кубани разработали специальные туры для пожилых туристов. Всего подготовлено 40 экскурсионных маршрутов в десяти районах края.
— Пешеходные маршруты по горным долинам включают множество оборудованных для отдыха площадок и проложены с учетом мест, оснащенных лестницами с перилами или другими конструкциями. Это позволяет легко преодолевать расстояния людям преклонного возраста, — рассказали в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
Экскурсиями по объектам сельского и этнотуризма готовый удивлять соседние Крымский и Темрюкский районы, а также Новороссийск. А вот в Славянском, Новопокровском, Успенском,