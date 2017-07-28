Самолет из композитных материалов запустят осенью по маршруту Новосибирск — Белокуриха

Об этом сообщил в пятницу во время посещения предприятия полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло.
«Этот самолет абсолютно новый, сделан из композитных материалов, и на крыло он уже поставлен. Сегодня мы решаем вопрос региональной авиации. Экспериментальный полет уже был совершен, и думаю, к осени этого года первая линия Новосибирск — Белокуриха будет запущена», — приводит его слова
Новый самолет ТВС-2ДТС на базе Ан-2, по данным правительства Бурятии, прошел все испытания и совершил экспериментальные полеты. Первый образец, выпущенный на
Ранее ТАСС сообщал, что статические испытания самолета ТВС-2ДТС производит Сибирский
Отличие нового самолета от других моделей легких самолетов ТВС-2МС и ТВС-2ДТ заключается в том, что он полностью из композитных материалов. Преимущество самолетов такого типа — возможность взлетать и садиться на неподготовленных площадках, они могут использоваться в недоступных районах, на Севере, в сельском хозяйстве, для тушения пожаров. Полезная нагрузка ТВС-2ДТС — 3,5 тонны, дальность полета — 1,5 тыс. км.