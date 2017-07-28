В историческом центре Краснодара запретят строить дома выше 20 метров

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Речь об этом шла 27 июля на заседании общественного Градостроительного совета в администрации города, которое провел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам главного архитектора Краснодарского края Юрия Рысина, в границах исторического центра города предлагается выделить несколько градостроительных зон с ограничением этажности для нового строительства — минимальной высотой зданий по улице Красной с постепенным ее увеличением к окраинам исторической части города.

«В первой зоне, охватывающей улицу Красную — от войскового собора Александра Невского до кинотеатра “Аврора” — и несколько кварталов по обе стороны от нее, максимальную этажность новой застройки предлагается ограничить 20 метрами (6 этажей). При удалении от улицы Красной в западном, восточном и других направлениях этажность зданий будет меняться», — цитирует слова Рысина пресс-служба администрации города.



Так, для территорий, расположенных северо-восточнее и северо-западнее первой зоны максимально разрешенная высота зданий составит 55 метров. В ходе доработки проекта высотного регламента она была снижена на 10 метров.



В границах достаточно протяженного района, включающего улицы им. Буденного, им. Кирова, Красина и Кубанскую Набережную нельзя будет строить выше 35 метров (10 этажей). Восточная часть исторического поселения в границах улиц им. Вишняковой, Ставропольской, им. Маяковского, 1-й Линии поймы реки Кубань, которая ранее не предусматривала ограничений строительства, теперь отнесена к зоне с предельно разрешенной высотой зданий в 55 метров.



«Для территории, примыкающей к южной границе исторического центра, частично застроенной мало- и среднеэтажными жилыми домами предусмотрено зонирование с учетом существующей застройки с предельной высотой зданий от 35 до 65 метров», — добавил он.