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11:33 (мск), источник: ЮГА.ру

В историческом центре Краснодара запретят строить дома выше 20 метров

Власти Кубани рассмотрели доработанный проект высотного регламента, который ограничивает этажность строительства в исторической части Краснодара.

Источник: ЮГА.ру

Речь об этом шла 27 июля на заседании общественного Градостроительного совета в администрации города, которое провел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам главного архитектора Краснодарского края Юрия Рысина, в границах исторического центра города предлагается выделить несколько градостроительных зон с ограничением этажности для нового строительства — минимальной высотой зданий по улице Красной с постепенным ее увеличением к окраинам исторической части города.

«В первой зоне, охватывающей улицу Красную — от войскового собора Александра Невского до кинотеатра “Аврора” — и несколько кварталов по обе стороны от нее, максимальную этажность новой застройки предлагается ограничить 20 метрами (6 этажей). При удалении от улицы Красной в западном, восточном и других направлениях этажность зданий будет меняться», — цитирует слова Рысина пресс-служба администрации города.

Так, для территорий, расположенных северо-восточнее и северо-западнее первой зоны максимально разрешенная высота зданий составит 55 метров. В ходе доработки проекта высотного регламента она была снижена на 10 метров.


В границах достаточно протяженного района, включающего улицы им. Буденного, им. Кирова, Красина и Кубанскую Набережную нельзя будет строить выше 35 метров (10 этажей). Восточная часть исторического поселения в границах улиц им. Вишняковой, Ставропольской, им. Маяковского, 1-й Линии поймы реки Кубань, которая ранее не предусматривала ограничений строительства, теперь отнесена к зоне с предельно разрешенной высотой зданий в 55 метров.

«Для территории, примыкающей к южной границе исторического центра, частично застроенной мало- и среднеэтажными жилыми домами предусмотрено зонирование с учетом существующей застройки с предельной высотой зданий от 35 до 65 метров», — добавил он.

Кроме того, для отдельных участков исторического центра предлагается применять принцип ансамблиевой застройки улиц — все новые объекты будут проектироваться и возводиться с учетом исторически сложившихся архитектурных ансамблей в исторической части Краснодара.

Во время заседания участники также обсудили принципы строительства в границах центральной части города в целом. По словам архитекторов, при проектировании нового строительства предлагается использовать принцип «9 кварталов», который соответствует «клеточной» планировке центра Краснодара.

«При таком подходе квартал, где планируется что-то построить, рассматривается вместе с 8-ю другими окружающими его кварталами — “кубиками”. Это дает возможность наглядно увидеть, как новое здание “впишется” в существующую застройку, как его спроектировать и разместить таким образом, чтобы оно дополняло уже сложившийся облик исторического центра, а не диссонировало с ним», — уточняется в сообщении.

В документе кроме регулирования и ограничения высотности зданий, в том числе, предлагается регламентировать их цветовое решение, архитектурный облик, которые должны учитывать особенности уже сложившейся исторической застройки в центре. Новые строения должны максимально вписываться в нее и гармонировать с соседними зданиями. По итогам обсуждений его общая концепция была утверждена, но окончательно Регламент примут, ориентировочно, в январе 2018 года после проведения общественных слушаний.

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