В историческом центре Краснодара запретят строить дома выше 20 метров
Власти Кубани рассмотрели доработанный проект высотного регламента, который ограничивает этажность строительства в исторической части Краснодара.
Власти Кубани рассмотрели доработанный проект высотного регламента, который ограничивает этажность строительства в исторической части Краснодара.
Речь об этом шла 27 июля на заседании общественного Градостроительного совета в администрации города, которое провел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По словам главного архитектора Краснодарского края Юрия Рысина, в границах исторического центра города предлагается выделить несколько градостроительных зон с ограничением этажности для нового строительства — минимальной высотой зданий по улице Красной с постепенным ее увеличением к окраинам исторической части города.
«В первой зоне, охватывающей улицу Красную — от войскового собора Александра Невского до кинотеатра “Аврора” — и несколько кварталов по обе стороны от нее, максимальную этажность новой застройки предлагается ограничить 20 метрами (6 этажей). При удалении от улицы Красной в западном, восточном и других направлениях этажность зданий будет меняться», — цитирует слова Рысина
В границах достаточно протяженного района, включающего улицы им. Буденного, им. Кирова, Красина и Кубанскую Набережную нельзя будет строить выше 35 метров (10 этажей). Восточная часть исторического поселения в границах улиц им. Вишняковой, Ставропольской, им. Маяковского, 1-й Линии поймы реки Кубань, которая ранее не предусматривала ограничений строительства, теперь отнесена к зоне с предельно разрешенной высотой зданий в 55 метров.
«Для территории, примыкающей к южной границе исторического центра, частично застроенной мало- и среднеэтажными жилыми домами предусмотрено зонирование с учетом существующей застройки с предельной высотой зданий от 35 до 65 метров», — добавил он.
Кроме того, для отдельных участков исторического центра предлагается применять принцип ансамблиевой застройки улиц — все новые объекты будут проектироваться и возводиться с учетом исторически сложившихся архитектурных ансамблей в исторической части Краснодара.
Во время заседания участники также обсудили принципы строительства в границах центральной части города в целом. По словам архитекторов, при проектировании нового строительства предлагается использовать принцип «9 кварталов», который соответствует «клеточной» планировке центра Краснодара.
«При таком подходе квартал, где планируется
В документе кроме регулирования и ограничения высотности зданий, в том числе, предлагается регламентировать их цветовое решение, архитектурный облик, которые должны учитывать особенности уже сложившейся исторической застройки в центре. Новые строения должны максимально вписываться в нее и гармонировать с соседними зданиями. По итогам обсуждений его общая концепция была утверждена, но окончательно Регламент примут, ориентировочно, в январе 2018 года после проведения общественных слушаний.