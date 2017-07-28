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11:31 (мск), источник: Югополис

Краснодарский офис банка «Югра» работает, несмотря на отзыв лицензии

«Дыру» в банке оценивают в 100 миллиардов рублей.

Информация о том, что Центральный банк России отозвал лицензию у банка «Югра», в котором ранее ввели временную администрацию, появилась в СМИ в пятницу, 28 июля.

В операционном офисе банка в Краснодаре, расположенном на улице Ставропольской, 98, сообщили, что банк продолжает работу. Информацию в СМИ об отзыве лицензии сотрудники банка видели, однако никаких указаний от руководства о прекращении работы финансового учреждения не поступало.

О том, что Центробанк ввел в банк «Югра» временную администрацию и наложил мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка, ранее сообщал «Югополис». В настоящее время дело дошло до отзыва лицензии.

Как сообщает Republic, 27 июля основной владелец «Югры» Алексей Хотин заявил о готовности выделить банку 21 млрд рублей, если ЦБ согласится на санацию финансовой организации. Хотин также представил в ЦБ план санации банка, согласно которому 170 млрд рублей Агентству по страхованию вкладов (АСВ) вернут за 10 лет.

В ЦБ заявляли, что подозревают руководство «Югры» в недостоверности отчетности, манипуляциях с вкладами и выводе активов. В банке подчеркивали соблюдение всех нормативов, назвав решение регулятора неожиданностью. В связи с этим «Югра» подал иск к ЦБ. Действия Центробанка оспорила Генпрокуратура.

Банк России оценил выплаты вкладчикам «Югры» в 170 млрд рублей. При этом АСВ отмечали, что возможно, придется обратиться к Банку России за кредитом, так как в фонде организации осталось неиспользованными только 163 млрд рублей. Позднее главу АСВ вызвали в Генпрокуратуру. В ЦБ называли все свои действия законными.

«Югра» входит в топ-30 по величине активов и в топ-20 по размеру привлеченных средств от населения.

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