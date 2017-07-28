ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Югра» с филиалом в Калининграде

Источник: Агентство «Москва»

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Югра», филиал которого есть в Калининграде. Информация об этом опубликована на официальном сайте регулятора.

Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 28 июля 2017 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ПАО Банк «Югра», — говорится в сообщении.