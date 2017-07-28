ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Югра» с филиалом в Калининграде
Ранее регулятор ввёл мораторий на удовлетворение требований кредиторов.
Ранее регулятор ввёл мораторий на удовлетворение требований кредиторов.
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Югра», филиал которого есть в Калининграде. Информация об этом опубликована на официальном сайте регулятора.
Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 28 июля 2017 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ПАО Банк «Югра», — говорится в сообщении.
По сведениям ТАСС, ранее ЦБ ввёл мораторий на удовлетворение требований кредиторов. По информации с официального сайта «Югры», банк работает в России с 22 ноября 1990 года. В Калининграде офис организации находится в ТЦ «Кловер» на площади Победы, 10.