Названа стоимость SpaceX

Источник: NASA

В 2015 году капитализация частной компании оценивалась в 11 миллиардов долларов. Почти двукратный рост стоимости SpaceX связывается с внедрением многоразовых технологий и фактическим завоеванием рынка коммерческих пусков, что повышает ее привлекательность для инвесторов.

В компании отказались от комментариев. В настоящее время в распоряжении SpaceX имеются многоразовые ракета Falcon 9 и грузовой корабль Dragon, планируются испытания сверхтяжелого носителя и пилотируемого аппарата. К концу 2017 года на долю компании придется 45 процентов мирового рынка коммерческих пусков.